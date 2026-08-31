Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 37χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Έδωσε «κουτουλιά» στη σύντροφό του

«Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, θύμωσα και θόλωσα όταν έμαθα ότι μου έκρυβε κάτι», είπε από την πλευρά του ο 37χρονος
Φυλακές
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi
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Την πόρτα των φυλακών θα περάσει ένας 37χρονος στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου και απειλή, με θύμα την 29χρονη σύντροφό του.

Το δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη επέβαλε στον 37χρονο για το περιστατικά της ενδοοικογενειακή βίας συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών, αφού η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Στην κατάθεσή της η 29χρονη παθούσα αναφέρθηκε σε βίαια περιστατικά που έλαβαν χώρα τον τελευταίο μήνα. Περιγράφοντας το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του, η γυναίκα κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος την χτύπησε στο πρόσωπο με το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει από τη μύτη και το στόμα και να χρειαστεί ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με την ίδια, σε όλα τα περιστατικά βίας ήταν παρούσα η 2,5 ετών κόρη τους.

Από την πλευρά του, ο 37χρονος παραδέχθηκε τις πράξεις του. «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, επειδή έγιναν κάποια σκηνικά. Θύμωσα και θόλωσα όταν έμαθα ότι μου έκρυβε κάτι», είπε επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του.

Πάντως, σε σχετική ερώτηση του δικαστηρίου η παθούσα δήλωσε ότι η σχέση τους έχει αποκατασταθεί πλέον κι ότι δεν επιθυμεί να πάει στη φυλακή ο σύντροφός της.

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