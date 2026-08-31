Χανιά: Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για τον θάνατο της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πέντε συλληφθέντες μετά τη σημερινή (31.08.2026) τους απολογία στον Εισαγγελέα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το πώς συνέβη η τραγωδία με την 11χρονη από την Πολωνία σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά.

Οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσώστρια και οι γονείς του κοριτσιού έδωσαν τις εξηγήσεις τους στον δικαστικό λειτουργό για το 11χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου στον Πλατανιά στα Χανιά την Κυριακή (30.08.2026).

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Ο δικηγόρος της ναυαγοσώστριας, Παντελής Ζέλιος, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε «η πελάτισσά του έτρεξε στην παιδική πισίνα από όπου ακούστηκαν φωνές και είδε το κοριτσάκι να βρίσκεται ήδη εκτός πισίνας ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να το επαναφέρουν. Η ίδια έπραξε αυτό πού προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις».

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε στην πισίνα ερευνώνται από την Αστυνομία.