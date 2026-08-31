Κυψέλη: Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος μιλά για τη φρίκη με το βρέφος στο βάζο – «Δεν άνοιγαν και ειδοποιήσαμε την αστυνομία»

«Δεν είχα ιδέα τι γινόταν μέσα στο σπίτι, όταν τα έμαθα σοκαριστικά» λέει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος της Κυψέλης στο οποίο βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα κατεψυγμένο βρέφος.

Μια φρικιαστική υπόθεση έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας όπου μια καταγγελία για ανεξόφλητο ενοίκιο διαμερίσματος εξελίσσεται σε ένα θρίλερ με πρωταγωνιστές έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και τρία ανήλικα παιδιά. Όλα συνέβησαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην οδός Θάσου στην Κυψέλη όταν ο διαχειριστής του ακίνητου βραχυχρόνιας μίσθωσης ειδοποίησε την αστυνομία ότι δεν βγαίνουν οι ενοικιαστές από το σπίτι και ότι γίνεται χρήση ναρκωτικών ουσιών σε αυτό.

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Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος μιλάει στο newsit.gr για το πώς ενημερώθηκε για όσα συνέβησαν μέσα στο διαμέρισμα του, σημειώνοντας ότι είναι σοκαρισμένος και ότι χάρη στον διαχειριστή σώθηκαν τα παιδιά. «Το διαμέρισμα το διαχειριζόταν μια εταιρεία διαχείρισης. Εγώ δεν είχα άμεση εικόνα για το ποιοι έμπαιναν και ποιοι έβγαιναν, γι’ αυτό και το είχα δώσει στην εταιρεία. Συνεργαζόμαστε δύο-τρία χρόνια και εκείνη είχε αναλάβει τη διαχείριση του ακινήτου. Είχαμε, όμως, κάποια μικροπροβλήματα στην πολυκατοικία, κυρίως θέματα καθαριότητας, και αποφασίσαμε να μη γίνει ανανέωση της μίσθωσης. Ο διαχειριστής πήγε στο σπίτι για να τους ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγουν και να ελέγξει το διαμέρισμα, όμως δεν του άνοιγαν αμέσως. Του είπαν ότι χρειάζονται δέκα-δεκαπέντε λεπτά και τότε κάτι υποψιάστηκε και κάλεσε την αστυνομία».

Η πρώτη εικόνα με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι αστυνομικοί ήταν 43χρονου μαζί με τον 26χρονο να κάνουν χρήση ναρκωτικών όμως αυτό ήταν μόνο η αρχή. Όταν οι αστυνομικοί μετέφεραν τα δύο αυτά άτομα στο τμήμα και γύρισαν ξανά πίσω στο διαμέρισμα εντόπισαν την γυναίκα του 43χρονου γερμανικής καταγωγής μαζί με τα παιδιά της να κρατάει μία βαλίτσα μέσα στην οποία ήταν ένα κατεψυγμένο βρέφος μόλις οκτώ μηνών. «Εγώ δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Όταν ενημερώθηκα, μου είπε ότι βρέθηκαν εκεί ένα παιδάκι μέσα σε βάζο, τρεις ανήλικοι και άλλα ευρήματα, τα οποία ανακάλυψε η αστυνομία. Μου ανέφερε επίσης ότι βρέθηκαν ναρκωτικά. Όλα αυτά τα πληροφορήθηκα αφού έγινε η έρευνα. Δεν γνωρίζω τα ονόματα των ανθρώπων που έμεναν στο διαμέρισμα, καθώς αυτά τα στοιχεία τα παίρνω από την εταιρεία διαχείρισης στο τέλος κάθε μήνα, όταν γίνεται η εκκαθάριση των κρατήσεων», λέει στο newsit.gr

O ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που ενημερώθηκε από τον συνεργάτη του για όλα αυτά τονίζει ότι η αντίδραση και χειρισμός του διαχειριστή ήταν υποδειγματικός και χάρη σε αυτόν έχουν σωθεί τρία παιδιά. «Για μένα, όμως, το σημαντικότερο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ο διαχειριστής συμπεριφέρθηκε σαν να ήταν δικό του το ακίνητο και, με την ενέργειά του, έσωσε τα παιδάκια. Μέσα σε όλο αυτό τον κακό χαμό, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε την αλήθεια».