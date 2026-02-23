Ελλάδα

Καθαρά Δευτέρα: Πού ξεφουρνίστηκαν οι μεγαλύτερες λαγάνες – Το «χρυσό» πήρε και φέτος το Περιστέρι

Την τιμητική της έχει και φέτος η λαγάνα για την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας, με τους κατασκευαστές σε διάφορες περιοχές της χώρας να τηρούν το έθιμο
Η μεγαλύτερη λαγάνα που έχει παρασκευαστεί ποτέ στο Περιστέρι / Eurokinissi

Λαγάνες γίγας, λαγάνες με άρωμα ΠΑΟΚ. Η μάχη της λαγάνας και φέτος είχε απ’ όλα. Οι φούρνοι και οι δήμοι σε όλη τη χώρα έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και τη φετινή Καθαρά Δευτέρα ο δήμος Περιστερίου κέρδισε.

Κάθε χρόνο ανήμερα της Καθαρά Δευτέρας ο  δήμος Περιστεριού ανεβάζει τον πήχη με τη μεγαλύτερη λαγάνα που έχει παρασκευαστεί ποτέ. Το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο, διοργάνωσαν μια ανοιχτή γιορτή με επίκεντρο τα έθιμα της ημέρας και τους κατοίκους που δίνουν το παρών.

Η μεγαλύτερη λαγάνα που έχει παρασκευαστεί ποτέ στο Περιστέρι / Eurokinissi

Θεσσαλονίκη: Έψησαν λαγάνα δύο μέτρων με… άρωμα ΠΑΟΚ που ζυγίζει 130 κιλά!

Λαγάνα ύψους… δύο μέτρων, συνολικού βάρους130 κιλών και με άρωμα… ΠΑΟΚ έψησε αρτοποιός στη Θεσσαλονίκη, για να τιμήσει το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας! Ο λόγος για τον Ρωμαίο Ελευθεριάδης, ιδιοκτήτης αρτοποιείου στον Εύοσμο. Έξω από το κατάστημά του κοσμεί η εντυπωσιακή δίμετρη λαγάνα, πάνω στην οποία έχει σχηματίσει και δύο δικέφαλους αετούς, που συμβολίζουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.

paok lagana
Η λαγάνα για τα εκατό χρόνια του ΠΑΟΚ

Λαγάνα 2.20 μέτρων στα Χανιά

«Εδώ και πάνω από 25 χρόνια κάνουμε τη μεγάλη λαγάνα μας. Είναι κάτι που το θέλει και το ζητάει ο κόσμος και για μας έχει γίνει συνήθεια» τόνισε ο φούρναρης Χάρης Δημητρουλάκης, στα Χανιώτικα Νέα.

Λαγάνα…γίγας στην Κοζάνη βάρους 30 κιλών

Λαγάνa γίγας 40 κιλών στο Ναύπλιο

Η λαγάνα γίγας που παρασκεύασε το παραδοσιακό αρτοποιείο του Δημήτρη Παπαδόπουλου στην Πρόνοια Ναυπλίου είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Με βάρος 40 κιλά και μήκος δύο μέτρα, όπως αναφέρει ο αρτοποιός Δημήτρης Παπαδόπουλος, είναι μια λαγάνα που σίγουρα τραβάει την προσοχή. Η παρασκευή της χρειάστηκε περίπου δύο ώρες , ενώ για το ψήσιμό της ακόμη μία ώρα. Τέτοιες δημιουργίες δεν είναι μόνο νόστιμες, αλλά και μια υπέροχη επίδειξη της τέχνης της αρτοποιίας.

Ο ίδιος δηλώνει πως η τεράστια λαγάνα από αύριο θα μοιραστεί σε όλους τους πελάτες του φούρνου.

Ελλάδα
