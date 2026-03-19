Κατολισθήσεις στη Σαντορίνη: Κλειστός ο δρόμος προς το λιμάνι του Αθηνιού – Ουρές οχημάτων στο σημείο

Ως αποτέλεσμα, δεν πραγματοποιούνται αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων, ενώ έχει «παγώσει» και η κίνηση των οχημάτων προς και από το λιμάνι
Κατολισθήσεις

Μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί σήμερα Πέμπτη (19.03.2026) στην Σαντορίνη, λόγω κατολισθήσεων βράχων που έχουν κλείσει τον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού.

Ουρές έχουν σχηματιστεί στο οδικό δίκτυο της Σαντορίνης από οχήματα που επιχείρησαν να κατέβουν προς το Αθηνιό.  Η τελευταία κακοκαιρία στο νησί, προκάλεσε σοβαρές βράχων σε κομβικά σημεία, με αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά πολλοί δρόμοι, δημιουργώντας τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σύμφωνα με το cyclades24, οι κατολισθήσεις σημειώθηκαν στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στις αρμόδιες Αρχές. Για λόγους ασφαλείας, ο δρόμος έκλεισε προσωρινά καθώς υπάρχει έντονος φόβος για νέες πτώσεις βράχων στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του λιμανιού, το οποίο παραμένει ουσιαστικά κλειστό, καθώς έχει διακοπεί η πρόσβαση.

Ως αποτέλεσμα, δεν πραγματοποιούνται αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων (το Blue Star 1 βρίσκεται αρόδου), ενώ έχει «παγώσει» και η κίνηση των οχημάτων προς και από το λιμάνι.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί ουρά αυτοκινήτων στον δρόμο προς το Αθηνιό, με οδηγούς που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το λιμάνι, χωρίς ωστόσο να είναι εφικτή η διέλευση.

Κατολισθήσεις

Κατολισθήσεις

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ αναμένεται η εκτίμηση των ζημιών και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Κατολισθήσεις

Κατολισθήσεις

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, είναι να ανοιχθεί ένα κομμάτι της κυκλοφορίας του δρόμου (αυτό της ανόδου), έτσι ώστε να μπορέσει να αποβιβάσει επιβάτες και οχήματα το Blue Star 1. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρθεί ακόμα, καμία επίσημη απόφαση.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κίνηση στους δρόμους: «Στο κόκκινο» ο Κηφισός μετά από σύγκρουση οχημάτων στην άνοδο – Έντονο πρόβλημα και σε Κηφισίας
Στην κάθοδο του Κηφισού «κόκκινο» είναι το ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος στην Μεταμόρφωσης, ενώ στην άνοδο με βήμα «σημειωτόν» κινούνται τα οχήματα από το Αιγάλεω μέχρι την Λυκόβρυση
Κηφισός
Το ΣτΕ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να εξασφαλίσει εναλλακτικό μάθημα για όσους έχουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά
Η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει από το 2019 ότι το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να οργανώσει εναλλακτικό μάθημα για όσους λαμβάνουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά
Σχολικά βιβλία
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου: «Συκοφάντης που επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί»
«Η συγκεκριμένη δικηγόρος- πολιτικός - επαγγελματίας συκοφάντης καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση της να μην διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών» αναφέρει η ανακοίνωση
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Απάτη με SMS: Νέα παραλλαγή σαρώνει την αγορά – Πώς να την αναγνωρίζετε πριν χάσετε χρήματα
Μηνύματα που μιμούνται τράπεζες και courier, παραπλανητικά links για επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ - Οδηγίες άμεσης αντίδρασης και ποια βήματα να ακολουθήσετε αν στοχοποιηθείτε
Women using smartphones check email notifications inbox have spam viruses message with warning caution, junk and trash mail, security terms cybersecurity concept
