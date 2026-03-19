Κατολισθήσεις στη Σαντορίνη: Κλειστός ο δρόμος προς το λιμάνι του Αθηνιού – Ουρές οχημάτων στο σημείο

Μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί σήμερα Πέμπτη (19.03.2026) στην Σαντορίνη, λόγω κατολισθήσεων βράχων που έχουν κλείσει τον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού.

Ουρές έχουν σχηματιστεί στο οδικό δίκτυο της Σαντορίνης από οχήματα που επιχείρησαν να κατέβουν προς το Αθηνιό. Η τελευταία κακοκαιρία στο νησί, προκάλεσε σοβαρές βράχων σε κομβικά σημεία, με αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά πολλοί δρόμοι, δημιουργώντας τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σύμφωνα με το cyclades24, οι κατολισθήσεις σημειώθηκαν στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στις αρμόδιες Αρχές. Για λόγους ασφαλείας, ο δρόμος έκλεισε προσωρινά καθώς υπάρχει έντονος φόβος για νέες πτώσεις βράχων στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του λιμανιού, το οποίο παραμένει ουσιαστικά κλειστό, καθώς έχει διακοπεί η πρόσβαση.

Ως αποτέλεσμα, δεν πραγματοποιούνται αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων (το Blue Star 1 βρίσκεται αρόδου), ενώ έχει «παγώσει» και η κίνηση των οχημάτων προς και από το λιμάνι.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί ουρά αυτοκινήτων στον δρόμο προς το Αθηνιό, με οδηγούς που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το λιμάνι, χωρίς ωστόσο να είναι εφικτή η διέλευση.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ αναμένεται η εκτίμηση των ζημιών και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, είναι να ανοιχθεί ένα κομμάτι της κυκλοφορίας του δρόμου (αυτό της ανόδου), έτσι ώστε να μπορέσει να αποβιβάσει επιβάτες και οχήματα το Blue Star 1. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρθεί ακόμα, καμία επίσημη απόφαση.