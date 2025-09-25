Ελλάδα

Καβάλα: «Δεν έχουμε καταλάβει πως έγινε, δεν είχε προβλήματα υγείας» λέει ο ξάδερφος της 57χρονης υπαλλήλου καθαριότητας που πέθανε

«Ήταν ένα κορίτσι απίστευτο, ένας ήρωας» λέει στο newsit ο ξάδερφος της 57χρονης
Άγγελος Λαμπίδης

Σε πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Καβάλας μετά τον θάνατο της 57χρονης υπαλλήλου καθαριότητας και μητέρας 4 παιδιών, η οποία λίγο καιρό πριν είχε γίνει viral στο TikTok. Ο ξάδερφος της μιλάει στο newsit για το περιστατικό αλλά και για τον χαρακτήρα της γυναίκας που έφυγε τόσο γρήγορα από την ζωή.

Η 57χρονη υπάλληλος καθαριότητας στην Καβάλα άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Τετάρτης, 24/09/2025, έχοντας την τελευταία εβδομάδα αναρρωτική άδεια από τη δουλειά της και σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα «προδόθηκε» από την καρδιά της και κατέληξε.

Ο ξάδερφος της 57χρονης μίλησε για τις δύσκολες αυτές τελευταίες ώρες στο newsit: «Και εμείς δεν έχουμε καταλάβει πως έγινε. Από όσο γνωρίζουμε δεν είχε προβλήματα υγείας. Τις τελευταίες μέρες είχε κάποιες ενοχλήσεις, κάποιες ζαλάδες και πήγε στο νοσοκομείο της Καβάλας, της έβαλαν ορούς, τις έκαναν εξετάσεις. Πήρε άδεια από τη δουλειά της για να ξεκουραστεί και τώρα έγινε το συμβάν. Μέσα σε μια βδομάδα».

Για την προσωπικότητα της και το χαρακτήρα της πρόσθεσε ότι: «Ήταν ένα κορίτσι απίστευτο. Ήταν θετικός χαρακτήρας, δυναμική γυναίκα. Ήταν ένας ήρωας. Δούλευε στον δήμο, ήταν στη διακομιδή των απορριμμάτων, ήταν μόνιμη υπάλληλος. Έκανε πολλές δουλειές στη ζωή της η Λένα. Ήταν μαχήτρια. Μεγάλωσε 4 παιδιά. Είμαστε όλοι σε μεγάλο σοκ. Έχασε νωρίς και τα δυο της αδέλφια. Ο μικρός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο και ο μεγάλος από καρκίνο. Ταλαιπωρήθηκε πολύ και ήταν στήριγμα για όλους η Λένα».

3
