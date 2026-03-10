Ελλάδα

Καβάλα: Λεωφορείο παρέσυρε 13χρονη – Νοσηλεύεται σε κώμα με βλάβες στον εγκέφαλο

«Είναι σε κώμα αυτή τη στιγμή με σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλό της και πολλαπλά αιματώματα», ανέφερε η μητέρα της
Βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού νοσηλεύεται μια 13χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο στην Καβάλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (06.03.2026) στο Ποδοχώρι Καβάλας. Το κορίτσι προσπάθησε να περάσει κάθετα τον δρόμο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο.

Από την παράσυρση η 13χρονη υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Αμέσως μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

«Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι πως μας χτύπησαν το παιδί. Είναι σε κώμα αυτή τη στιγμή με σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλό της και πολλαπλά αιματώματα. Η μικρή δεν είναι καλά», ανέφερε η μητέρα της 13χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

