Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος

Ελεύθερος μετά την απολογία του στον εισαγγελέα της Σύρου, ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Πάρο που έχασε τη ζωή του ο 4χρονος στην πισίνα.

Ο ιδιοκτήτης του beach bar, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη από τις Αρχές και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

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Οι γονείς του 4χρονου, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν μετά την τραγωδία, αντιμετωπίζουν και αυτοί την κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ του Σαββάτου (08.08.2026), μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (08.08.2026) με δύο νεαρές γυναίκες να βρίσκουν τον 4χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στην πισίνα. Ο barman της επιχείρησης βούτηξε απευθείας για να τον ανασύρει από το νερό και μαζί με έναν γιατρό που βρίσκονταν στο σημείο, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν αλλά μάταια.

Παρά την προσπάθεια και των διασωστών – γιατρών, ο 4χρονος έφυγε από τη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του 4χρονου βρίσκονταν στην επιχείρηση αλλά όχι κοντά στην πισίνα που κόστισε τη ζωή στο παιδάκι τους.

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Παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο μικρός έπεσε στο νερό.

Κρίσιμο κομμάτι της έρευνας αποτελεί πλέον η επίβλεψη της πισίνας τη στιγμή της τραγωδίας. Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν πώς το 4χρονο παιδί απομακρύνθηκε από το σημείο όπου βρίσκονταν οι γονείς του και έφτασε μέχρι την πισίνα χωρίς να γίνει εγκαίρως αντιληπτό. Παράλληλα εξετάζεται εάν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στον χώρο.