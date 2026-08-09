Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Φθιώτιδα στην περιοχή Νέο Μοναστήρι

Οριοθετήθηκε η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (09.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Μοναστήρι Δομοκού Φθιώτιδας.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Φθιώτιδα επιχείρησαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της4ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Μοναστήρι Δομοκού Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.