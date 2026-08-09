Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Φθιώτιδα στην περιοχή Νέο Μοναστήρι

Επιχείρησαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της4ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
ΝΑΥΠΛΙΟ - Το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Μαρτίου ένας 68χρονος τουρίστας από τη Νορβηγία τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εξόρμησής του στον λόφο του Προφήτη Ηλία, στη περιοχή της Ασίνης. Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με την παρέα του για πεζοπορία στον λόφο του Προφήτη Ηλία, κοντά στο χωριό Αγία Παρασκευή Ναυπλίου. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στήθηκε επιχείρηση διάδοσης που διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, λόγω του δύσβατου εδάφους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ στο σημείο κλήθηκε και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. Αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Άργους για την παροχή ιατρικής φροντίδας. (Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
Πυροσβεστικό όχημα / eurokinissi
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Οριοθετήθηκε η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (09.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Μοναστήρι Δομοκού Φθιώτιδας.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Φθιώτιδα επιχείρησαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της4ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

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