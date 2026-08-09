Καιρός αύριο: Εκρηκτικό «κοκτέιλ» με 40αρια και μελτέμια

Ο καιρός για αύριο Δευτέρα (10.08.2026) θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 37 και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτικά και νότια Πελοπόννησο τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από το πρωί και και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 και στη νότια Εύβοια έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως το πρωί.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.