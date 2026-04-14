Κεφαλονιά: 2 συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι – Αναζητείται ένα ακόμα άτομο

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, τα ξημερώματα της Τρίτης (14.4.26).

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσήλθαν στις αστυνομικές Αρχές δύο άτομα τα οποία σε βιντεοληπτικό υλικό διακρίνονται να είναι μαζί με την 19χρονη λίγη ώρα πριν η κοπέλα εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στο πάρκο της πλατείας του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά.

Πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα και έναν 22χρονο με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο».

Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και ένας ακόμα νεαρός, που σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κάτοικος Αργοστολίου, και βρισκόταν στην ίδια παρέα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που έχουν προσαχθεί έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών.