Κεφαλονιά: «Αφού πήρε κοκαΐνη έπεσε κάτω με σπασμούς, νόμιζα ότι έκανε πλάκα» λέει ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς που πέθανε

Στους άλλους «τα ρίχνει» ο 23χρονος κολλητός φίλος της Μυρτούς, που τη συνόδευε στο ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά, προκειμένου να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι το να κλείσουν δωμάτιο στο κατάλυμα και να πάρουν μαζί ναρκωτικά, ήταν όλα ιδέα της 19χρονης που τελικά άφησε την τελευταία της πνοή σε κεντρικό σημείο στο Αργοστόλι.

Εκτός από τον 23χρονο, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη 2 νεαροί άνδρες, ένας 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών καθώς και ένας 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία. Οι δύο τελευταίοι φαίνονται σε βιντεοληπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ΕΛΑΣ, να μπαίνουν στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου βρισκόταν η Μυρτώ και ο κολλητός της φίλος, ενώ υπάρχει και σοκαριστικό πλάνο με τον 26χρονο αρσιβαρίστα να την μεταφέρει στα χέρια λιπόθυμη, μετά την χρήση κοκαΐνης, σε σκοπό να την παρατήσει σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι, όπου εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026).

Πρόσωπο «κλειδί» είναι ο 23χρονος κολλητός φίλος της Μυρτούς. Πρόκειται για τον νεαρό που φαίνεται σε βίντεο να συνοδεύει την 19χρονη στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου πήγαν για να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Σύμφωνα με το Live News, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η Μυρτώ τον παρότρυνε να κλείσουν το δωμάτιο και να κάνουν ναρκωτικά. Παράλληλα, έριξε την ευθύνη και στους άλλους 2 κατηγορούμενους, αναφέροντας ότι δεν τον άφησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ όταν η 19χρονη ένιωσε αδιαθεσία, για να μην τους πιάσουν με ουσίες στην κατοχή τους.

«Ήμασταν στο δωμάτιο με η Μυρτώ. Ο 26χρονος μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η 19χρονη. Ύστερα εκείνος έφυγε και επέστρεψε ξανά με νέα ποσότητα ναρκωτικών, την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος κατηγορούμενος. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα τη Μυρτώ να έχει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Νόμιζα ότι το έκανε για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος.

Προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά αλλά τίποτα. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. Τελικά τηλεφώνησα και εκείνοι μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πουν ότι την βρήκαν στον δρόμο. Ο 26χρονος την πήρε στα χέρια του, ενώ ήταν αναίσθητη και την κατέβασαν κάτω. Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από το διαμέρισμα και ύστερα με τα πόδια πήγα στο νοσοκομείο για να της αφήσω το κινητό της. Εκεί είδα τους γονείς της και την αστυνομία και φοβήθηκα να πάω, μη βρω τον μπελά μου», είπε ο 23χρονος.

«Η Μυρτώ δεν είχε σχέση με ναρκωτικά»

Λίγες ώρες πριν συναντηθεί με τον 23χρονο και τους άλλους δύο νεαρούς, και καταλήξει νεκρή, η 19χρονη Μυρτώ είχε βρεθεί με τον σύντροφό της, ο οποίος την πήγε στο σημείο όπου είχε δώσει ραντεβού με τον κολλητό της, όπως του είχε ζητήσει το κορίτσι.

Περιγράφοντας τη συνάντησή του με την 19χρονη την ίδια ημέρα πριν αυτή βρεθεί νεκρή, ο σύντροφός της ανέφερε στο Live News: «Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της και μετά από εκεί, μου έστειλε βίντεο ότι ήταν σπίτι της. Δεν ήταν σπίτι μάλλον, με κορόιδεψε κι εμένα. Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι σαν την κοπέλα, εδώ πέρα που ένα ποτηράκι μπίρα και δεν το έπινε. Πείτε μου και μένα, να ηρεμήσω κι εγώ, να ξέρω τι είναι αυτά. Εγώ την άφησα να πιει ένα ποτό με τον Ο… επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα και τελικά ‘έφυγε’ η Μυρτώ».

Όπως τόνισε ο ίδιος: «Το είχε κανονίσει μάλλον από το μεσημέρι. Από το πρωί; Δεν ξέρω πότε το είχε κανονίσει. Μου λέει ‘θες να βγούμε κατά τις 21:00 η ώρα να πάμε μια βόλτα; Θα σε δω’, μου λέει, ‘λιγάκι;’. Και λέω ‘ναι, βγαίνουμε’. Μου λέει ‘να πάω για ένα ποτό με τον Ο… γιατί αύριο φεύγει’. Δεν μπορούσα να την περιορίσω. Πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να πάρει τα μέτρα της. Το καταλαβαίνετε τι έχουνε κάνει. Καταλαβαίνετε ότι η Μυρτώ μέσα στο ασθενοφόρο ανοιγόκλεινε τα μάτια της; Ξυπνάω το πρωί. Στέλνω μήνυμα στην Μυρτώ, όπως στέλνω κάθε μέρα και η Μυρτώ εντάξει, δεν θα ξύπναγε, γιατί εγώ ξυπνάω 7 η ώρα. Και κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ‘πού είναι η κοπέλα σου;’. Λέω ‘σπίτι’. Μου λέει ‘παρ’ την τηλέφωνο’. ‘Γιατί’, του λέω, ‘τι έγινε;’. Λέει ‘δεν είναι διαθέσιμο’. Δεν υπάρχει περίπτωση, ποτέ δηλαδή το κινητό να έλεγε δεν είναι διαθέσιμο».

Και συμπλήρωσε: «Όλοι γνώριζαν ότι η Μυρτώ είχε βγει μαζί μου. Ούτε στη φίλη της είχε πει ότι η Μυρτώ είναι με τον Ο… Μόνο εγώ το ήξερα και δεν ξέρω γιατί το έκρυβε. Και προφανώς όταν είδαν το μήνυμα νόμιζαν ότι το έχω στείλει εγώ, ότι κάτι έχω κάνει εγώ. Εντάξει, εγώ την είχα αφήσει τη Μυρτώ πολύ πιο πριν. Δηλαδή εγώ την είχα αφήσει τη Μυρτώ μετά τις 23:00 – 00:00. Δεν την άφησα σπίτι. Την άφησα κοντά σε ένα σημείο όπου ήταν ο …. Γιατί εγώ δεν τον, δηλαδή ούτε να τον δω δεν ήθελα. Την άφησα λίγο πιο μακριά. Έφυγε. Μιλήσαμε λίγο με μηνύματα. Εγώ κοιμήθηκα γιατί δούλευα το πρωί. Της λέω ‘έλα μωρέ, να κάτσουμε μαζί σήμερα’, γιατί είχα να την δω και καιρό. Είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι τι έγινε μετά. Βγαίναμε με τη Μυρτώ ενάμιση μήνα, δύο, ήμασταν κάθε μέρα μαζί, συνεχόμενα μαζί. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά έρχεται αυτός για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή».

Ωστόσο, ο ισχυρισμός του έρχεται σε αντίφαση με το πως έδρασε αφού η Μυρτώ κατέρρευσε. Ειδικότερα, ο 23χρονος κολλητός φίλος της Μυρτώς όχι μόνο δεν άφησε το κινητό της στο νοσοκομείο, άλλα το έκρυψε σε μια καφετέρια στην περιοχή, όπου ενημέρωσε τους υπαλλήλους ότι θα πάει να το πάρει μια κοπέλα. Αφού άφησαν ο 26χρονος και ο 22χρονος την 19χρονη στην πλατεία, ο 23χρονος παρέμεινε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μέχρι τις 5:15 τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026) και στη συνέχεια, φορώντας ένα άσπρο φούτερ, με κουκούλα, αποχώρησε από το σημείο.

Σύμφωνα με την κατάθεση του, αλλά και με την αυτοψία των αστυνομικών αρχών, ο 23χρονος παρέμεινε για 45 λεπτά μέσα στο δωμάτιο προκειμένου να καθαρίσει το χώρο από τις ναρκωτικές ουσίες και οτιδήποτε άλλο ενοχοποιούσε τον ίδιο και τους άλλους δύο άνδρες. Όταν τελικά αποφάσισε να φύγει από το δωμάτιο, πήρε μαζί του και το κινητό της 19χρονης και, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, προσπάθησε να το κρύψει.

Όταν παραδόθηκε στην Αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς, ο 23χρονος αρνήθηκε ότι είχε στην κατοχή του το κινητό της 19χρονης. Μετά τις επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών, όμως, έσπασε και τους αποκάλυψε το σημείο που το είχε αφήσει. Είχε κρύψει το τηλέφωνο σε μια καφετέρια κοντά στα ΚΤΕΛ του νομού Κεφαλονιάς, γεγονός που δείχνει ότι φέρεται να σχεδίαζε να φύγει από το νησί. Ωστόσο, οι εξελίξεις, αλλά και η τυχόν επικοινωνία με κάποιους δικηγόρους, ίσως να τον επηρέασαν έτσι ώστε να αλλάξει γνώμη και τελικά να παραδοθεί.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν η 19χρονη συναντήθηκε με τους 3 κατηγορούμενους. Έναν 23χρονο, έναν 26χρονο αρσιβαρίστα και έναν 22χρονο Αλβανό.

Αργά τα μεσάνυχτα, αποφάσισαν, σύμφωνα πάντα με τα όσα είπε στην κατάθεσή του ο 23χρονος συλληφθείς, να πάνε σε ξενοδοχείο της περιοχής για να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, αλλά και από βιντεοληπτικό που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικές αρχές, η 19χρονη Μυρτώ μαζί με τον 23χρονο φίλο της ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο κεντρικό ξενοδοχείο στο Αργοστόλι. Λίγη ώρα αργότερα, μπήκαν στο δωμάτιο ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, αλλά και ένας 22χρονος αλλοδαπός.

Όπως κατέθεσε ο 23χρονος, που ήταν κολλητός φίλος της Μυρτούς, όλοι του έκαναν χρήση κοκαΐνης, ενώ κάποια στιγμή η 19χρονη άρχισε να έχει έντονη αδιαθεσία. Γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα, ο 26χρονος αρσιβαρίστας πήρε στα χέρια του τη Μυρτώ και συνοδευόμενος από τον 22χρονο τη μετέφεραν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου στο παρκάκι της πλατείας.

Από εκεί, κάλεσαν τον ΕΚΑΒ και μόλις έφτασε το ασθενοφόρο και οι δυο τους έφυγαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα είχε πολύ αδύναμο έως ανύπαρκτο σφυγμό, ενώ σχεδόν 45 λεπτά αργότερα έχασε τη μάχη με τη ζωή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Όταν έφθασε στο νοσοκομείο του Αργοστολίου, ήταν εν ζωή, όμως στις 05:15 κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

