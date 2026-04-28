Ρόδος: Στο πένθος για τον 40χρονο πιλότο Βασίλη Βασιλαρά που πέθανε στις ΗΠΑ

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 40 ετών ο Βασίλης Βασιλαράς. Γεννήθηκε στη Ρόδο και έφτασε να γίνει κορυφαίος πιλότος που διέπρεψε ως κυβερνήτης μεγάλων αεροσκαφών στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, ο πιλότος Βασίλης Βασιλαράς από τη Ρόδο ζούσε και εργαζόταν στις ΗΠΑ ως κυβερνήτης μικρών και μεγάλων αεροσκαφών. Ήταν γιος του αείμνηστου Γιώργου Βασιλαρά που είχε διατελέσει ποδοσφαιριστής στις ομάδες της Ρόδου και του Διαγόρα.

Ο Βασίλης Βασιλαράς, ξεκίνησε την καριέρα του το 1998 στο γραφείο του πατέρα του και αγάπησε πολύ την πλοήγηση αεροσκαφών, βάζοντας ως μεγάλο στόχο να γίνει κυβερνήτης – πιλότος.

Το 2002 μετακόμισε στις ΗΠΑ και εγκαταστάθηκε στο Τέξας προκειμένου να τελειώσει το Λύκειο. Στη συνέχεια και για δύο χρόνια εργάστηκε στη Νέα Υόρκη.

Το 2006 μετέβη στο Ορλάντο στη Φλόριντα για να σπουδάσει πιλότος και ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, το 2009, επέστρεψε στη Νέα Υόρκη όπου προσελήφθη αρχικά στην Delta Airlines συνεχίζοντας την εκπαίδευσή του σε μικρά αεροσκάφη τύπου Piper και Cessna.

Έγινε συγκυβερνήτης στην Delta Republic όπου πετούσε το Embraer, ενώ το προσελήφθη στην Spirit Airlines, πετώντας τα Airbus Α319/ Α320 και Α321 όπου ήταν συγκυβερνήτης και από το 2018 ως κυβερνήτης.

Μετά το 2023 και λόγω συγχώνευσης της Spirit με την Jet Blue, εργάστηκε στην United στα Β737 ως συγκυβερνήτης με έδρα το Λος Άντζελες.

Το 2025 ξεκίνησε πλέον ως κυβερνήτης στην United στα Boeing Β737, αλλά δυστυχώς τον Μάιο του 2025 έπρεπε να σταματήσει, λόγω σοβαρών προβλημάτων που παρουσίασε η υγεία του.

Ο Βασίλης ήταν παντρεμένος με την Χιρόκο Γιαγκούση, αεροσυνοδό στην Delta Αirlines και μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Γιώργο που σήμερα είναι 6 ετών.

Η κηδεία θα γίνει στη Ρόδο σε ημερομηνία που θα ανακοινώσει η οικογένειά του.