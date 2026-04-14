Κεφαλονιά: «Ήταν ένας άγγελος, δεν ξέρουμε τι έγινε» λέει οικογενειακός φίλος της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή στο Αργοστόλι

Την άκρη του νήματος προσπαθούν να βρουν οι αρχές, για τον θάνατο της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τρίτης (14/04/2026) στο πάρκο πάνω από την κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, με τα αίτια να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και την υπόθεση να καλύπτεται από ένα μεγάλο πέπλο μυστηρίου.

Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε κεντρικό σημείο του Αργοστολίου περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα απέναντι από ψησταριά στην κεντρική πλατεία, με διασώστες του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο και να τη μεταφέρουν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, η 19χρονη κατέληξε στις 05:15.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σώμα της δεν εντοπίστηκαν εμφανή σημάδια κακοποίησης, στοιχείο που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ κρίσιμα αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων, που θα δώσουν σαφείς απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής της 19χρονης.

Στενός οικογενειακός φίλος της κοπέλας, μιλώντας στο newsit.gr, αναφέρεται στις πρώτες πληροφορίες αλλά και στα σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια του θανάτου, μεταφέροντας την αγωνία και την αβεβαιότητα που επικρατεί.

«Κανείς δεν ξέρει ακριβώς το τι έγινε. Τη βρήκανε το πρωί σε ένα πάρκο, κοντά στην πλατεία. Τώρα, οι αιτίες… μετά από εξετάσεις θα βγούνε οι ακριβείς αιτίες. Δεν ξέρει κανείς τίποτα! Η Μυρτώ σπούδαζε για να γίνει βοηθός μικροβιολόγου. Μερικοί λένε ότι κάτι έπαθε καρδιά, μερικοί λένε ότι κάτι της δώσανε. Θα τη στείλουν στην Πάτρα για να εξακριβώσουν τι έγινε».

Στη συνέχεια, περιγράφει με συγκίνηση τον χαρακτήρα της 19χρονης, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο εμπλοκής της με ουσίες και σκιαγραφώντας την εικόνα ενός παιδιού χαμηλών τόνων, που δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα.

«Ήταν ένα παιδί άγγελος. Δεν έπινε αλκοόλ, ούτε ναρκωτικά, ούτε χασίσια, ούτε τίποτα. Δεν ήταν παιδί τέτοιο. Γιατί είναι άλλο όταν ξέρεις ότι το παιδί σου μαστουρώνεται κι άλλο όταν δεν κάνει τέτοια. Εγώ προσωπικά την ξέρω, γιατί την έχω μεγαλώσει. Το παιδί ήταν πεντακάθαρο. Καμιά βότκα, κάνα φραπέ, μέχρι εκεί. Χθες το βράδυ ήταν εκεί στην πλατεία που μαζεύονταν οι φίλες της. Κανείς δεν ήρθε να πει κάτι, κανένα τηλέφωνο δεν χτύπησε. Τουλάχιστον να ζητούσε βοήθεια, αλλά φαίνεται δεν κατάλαβε ούτε η ίδια ότι είχε κάτι σοβαρό».

Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν μέσα από τις ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς η σορός της 19χρονης πρόκειται να μεταφερθεί στην Πάτρα. Τα ευρήματα θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της και θα δείξουν αν πρόκειται για παθολογικά αίτια ή αν υπάρχει κάτι άλλο που οδήγησε στην τραγωδία, δίνοντας κατεύθυνση και στις έρευνες των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 19χρονη φέρεται λίγο πριν εντοπιστεί να βρισκόταν με δύο άτομα, τα οποία στο παρελθόν έχουν απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.