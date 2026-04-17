Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς

Τον δρόμο για τη φυλακή θα πάρουν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά μετά τις απολογίες τους την Παρασκευή (17/04/2026).

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, οι τρεις νεαροί κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση διαδραμάτισαν τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι καταθέσεις, καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από τα δικαστήριο στην Κεφαλονιά και περίμεναν την απόφαση για την προφυλάκιση των τριών κατηγορούμενων για τον θάνατο της Μυρτούς, μετά τις σημερινές απολογίες τους.

Στις 10 το πρωί ξεκίνησε η διαδικασία, με την απολογία του 26χρονου πρώην πρωταθλητή της άρσης βαρών και συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα με τις απολογίες των άλλων δύο συλληφθέντων, του 23χρονου φίλου της Μυρτούς και τον 22χρονο από την Αλβανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τρεις κατηγορούμενοι έχοντας σκυμμένα κεφάλια, φορώντας αλεξίσφαιρα και κουκούλες, οδηγήθηκαν σήμερα (17.04.2026) ενώπιον του ανακριτή για τον θάνατο της αδικοχαμένης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Οι συλληφθέντες συνεχίζουν να πετάνε το «μπαλάκι» των ευθυνών ο ένας στον άλλο, με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα να παραδέχεται ότι πήγε τα ναρκωτικά στο δωμάτιο, να αρνείται ωστόσο ότι άφησε αβοήθητη την 19χρονη.

Ο 23χρονος από την πλευρά του υποστήριξε ότι όλα ήταν ιδέα της Μυρτούς και ότι οι άλλοι δύο τον απέτρεψαν να καλέσει το ΕΚΑΒ, όταν το κορίτσι κατέρρευσε, ενώ ο 22χρονος επιμένει ότι βρέθηκε τυχαία στο δωμάτιο και ότι δεν έκανε χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα ολοκληρώθηκε η απολογία του 22χρονου, τελευταίου κατηγορούμενου.

Το καινούργιο στοιχείο που φέρνει στην επιφάνεια η ΕΡΤ, αφορά το αίτημα των δικηγόρων υπεράσπισης για νέες ανακριτικές πράξεις. Όπως διαπιστώθηκε, υπάρχουν κάμερες στην περιοχή, σε όλο το τετράγωνο, οι οποίες μπορεί να έχουν καταγράψει την πορεία των εμπλεκομένων ατόμων και οι εικόνες αυτές να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν στις Αρχές όσα υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι.