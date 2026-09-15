Κεφαλονιά: Αγωνία για 45χρονο Ρουμάνο μετά από ανατροπή σκάφους

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Κεφαλονιά, όταν ταχύπλοο σκάφος ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του νησιού, με αποτέλεσμα δύο επιβάτες να πέσουν στη θάλασσα. Ένας 45χρονος υπήκοος Ρουμανίας αγνοείται και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 12 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς. Μετά την ανατροπή του ταχύπλοου σκάφους, ο 45χρονος και ένας ακόμη επιβάτης, ηλικίας 26 ετών, βρέθηκαν στη θάλασσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στις έρευνες συμμετέχουν τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ιδιώτης δύτης, ενώ από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από άλλο ταχύπλοο που βρισκόταν στην περιοχή. Μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αργοστολίου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου συνεχίζονται, με τις δυνάμεις διάσωσης να επιχειρούν στη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό.