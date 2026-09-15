Ελλάδα

Κεφαλονιά: Αγωνία για 45χρονο Ρουμάνο μετά από ανατροπή σκάφους

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης νοτιοανατολικά του νησιού - Διασώθηκε 26χρονος συνεπιβάτης του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ανατροπή σκάφους στην Κεφαλονιά
Ανατροπή σκάφους στην Κεφαλονιά / kefaloniafocus.com
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Κεφαλονιά, όταν ταχύπλοο σκάφος ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του νησιού, με αποτέλεσμα δύο επιβάτες να πέσουν στη θάλασσα. Ένας 45χρονος υπήκοος Ρουμανίας αγνοείται και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 12 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς. Μετά την ανατροπή του ταχύπλοου σκάφους, ο 45χρονος και ένας ακόμη επιβάτης, ηλικίας 26 ετών, βρέθηκαν στη θάλασσα.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στις έρευνες συμμετέχουν τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ιδιώτης δύτης, ενώ από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από άλλο ταχύπλοο που βρισκόταν στην περιοχή. Μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αργοστολίου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου συνεχίζονται, με τις δυνάμεις διάσωσης να επιχειρούν στη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
190
165
150
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Χαλκιδική: Βρέθηκε η 59χρονη που εξαφανίστηκε στις 12 Σεπτεμβρίου – Χαμόγελα για την οικογένειά της
Η Αναστασία Γιαγκοπούλου, 59 ετών, εκπαιδευτικός, που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στον Πολύγυρο Χαλκιδικής όπου διέμενε μόνη της, μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο της περιοχής
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Χαμόγελο του Παιδιού για τη 18χρονη στα Χανιά: Θύμα κακοποίησης από 4 ετών η μητέρα που προκάλεσε κακώσεις στο βρέφος της
Το 2013, είχε λάβει ανώνυμη αναφορά, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του
Cute Little Caucasian Newborn Baby Lying in Bassinet in a Maternity Hospital. Portrait of a Tiny Playful and Energetic Child with a Name ID Tag on the Leg. Healthcare, Pregnancy and Motherhood Concept
Η γιατρός αρνείται τις κατηγορίες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη - «Όλα έγιναν νόμιμα, δεν υπήρχε δόλος»
Τον τελικό λόγο για την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων, για το αν δηλαδή προφυλακιστούν ή όχι, έχουν ο ανακριτής και εισαγγελέας, που θα αποφασίσουν σε διάσκεψη
Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη 13
Newsit logo
Newsit logo