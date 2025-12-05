Κέρκυρα: Αλκοόλ είχε καταναλώσει η 48χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητό της σε ποτάμι και σκοτώθηκε η μητέρα της

Αλκοόλ φαίνεται ότι είχε καταναλώσει η 48χρονη που οδηγούσε το αυτοκίνητο που βγήκε από την πορεία του στην Κέρκυρα και έπεσε σε ποτάμι από ύψος επτά μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η γυναίκα και να χάσει τη ζωή της η 75χρονη μητέρα της που ήταν συνοδηγός.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης (3.12.25) στους Κουραμάδες της Κέρκυρας όταν το ΙΧ αυτοκίνητο της 48χρονης κόρης εξετράπη της πορείας του ενώ κινούνταν σε ευθεία με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η συνοδηγός 75χρονη μητέρα της, αφού έπεσε από ύψος 7 μέτρων μέσα σε ποτάμι.

Όπως αποκάλυψε το Live News, η 48χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και όπως προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η 48χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο αμάξι και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Άμεσα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της συνοδηγού.