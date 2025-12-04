Ελλάδα

Κέρκυρα: «Δεν έχει κάτι που να μην έχει σπάσει» λέει ο αδερφός της 48χρονης τραυματία από το τροχαίο στο οποίο πέθανε η μητέρα της

«Την έχουν με οξυγόνο και με ορούς», συμπληρώνει ο αδελφός της
αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο του θύματος

Θλίψη και θυμό έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα, ο χαμός μίας 75χρονης συνοδηγού που βρισκόταν στο αυτοκίνητο το οποίο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε ποτάμι από ύψος 7 μέτρων, οδηγώντας στον θάνατό της και στον τραυματισμό της 48χρονης οδηγού και κόρης της. Γιός του θύματος από το τροχαίο μίλησε συντετριμμένος στο Live News.

«Όταν φωνάζω εγώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ελιές στον δρόμο, δεν μ’ ακούει κανένας. Είχαν πέσει φαίνεται ελιές, είχε ολισθηρότητα ο δρόμος και έπεσε από κάτω», λέει ο αδερφός της τραυματία και γιος του θύματος από το τροχαίο στην Κέρκυρα.

Αφού απεγκλωβίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της μητέρας.

Τσακισμένες λαμαρίνες, διαλυμένα τζάμια, προφυλακτήρες διπλωμένοι, φανάρια κατεστραμμένα. Οι εικόνες μετά το τροχαίο μαρτυρούν την σφοδρότητα του δυστυχήματος.

«Από ό,τι ξέρω από την δεξιά πλευρά τα έχει σπάσει όλα. Δεν έχει κάτι που να μην έχει σπάσει, πόδι, χέρι, λεκάνη, πλευρά, έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Την έχουν με οξυγόνο και με ορούς», συμπληρώνει ο αδελφός της τραυματία.

Στο αμάξι επέβαιναν οι δύο γυναίκες, με τη μητέρα να σβήνει στην «άσφαλτο», ενώ η κόρη νοσηλεύεται.

«Έχασε τη ζωή της μία εξαιρετική γυναίκα, βιοπαλαιστής. Η είδηση έπεσε σαν ‘βόμβα’ στο χωριό μας. Μας έχει στεναχωρήσει όλους», λέει από την πλευρά του ο Μάκης Πουλημένος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Κέρκυρας. «Πιθανόν να έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε σε ένα ρέμα, περίπου 7 μέτρων βάθους», συμπληρώνει.

