Ελλάδα

Κέρκυρα: Τεράστια θαλάσσια ρύπανση στην παραλία Ημερολιά – Γεμάτος ξαπλώστρες και ομπρέλες ο βυθός

Το θλιβερό φαινόμενο της ρύπανσης αναδείχθηκε και το καλοκαίρι του 2025 αλλά δεν έγινε καμία κίνηση για τον καθαρισμό του βυθού
Ξαπλώστρες στο βυθό της θάλασσας στη παραλία Ημερολιά της βόρειας Κέρκυρας. Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Ξαπλώστρες στο βυθό της θάλασσας στη παραλία Ημερολιά της βόρειας Κέρκυρας / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Θυμώνουν και απογοητεύουν οι εικόνες από τον βυθό της παραλίας Ημερολιά στην Κέρκυρα. Ομπρέλες, ξαπλώστρες και άλλα αντικείμενα βρίσκονται κάτω από το νερό εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο προκαλώντας θαλάσσια ρύπανση στα καταγάλανα νερά της παραλίας.

Το θλιβερό φαινόμενο ανέδειξε σε ανάρτηση στο Facebook ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Κονταρίνης. Ο οποίος μάλιστα αναφέρει πως το πρόβλημα της ρύπανσης αναδείχθηκε και το καλοκαίρι του 2025 αλλά δεν έγινε καμία κίνηση για τον καθαρισμό του βυθού.

Από τις υποβρύχιες φωτογραφίες φαίνεται η έκταση της ρύπανσης, καθώς ο βυθός σε μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους είναι γεμάτος από αντικείμενα.

«Το φετινό μου υποβρύχιο φωτορεπορτάζ καταγράφει ξαπλώστρες εγκαταλελειμμένες στον βυθό, σε ένα σημείο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Πέρσι, στην ίδια παραλία, είχα αναδείξει με φωτορεπορτάζ βάσεις από ομπρέλες πεταμένες στη θάλασσα. Οι εικόνες εκείνες έκαναν τον γύρο της Ελλάδας και παρουσιάστηκαν ακόμη και στην ΕΡΤ», τόνισε ο Γιώργος Κονταρίνης.

Ξαπλώστρες στο βυθό της θάλασσας στη παραλία Ημερολιά της βόρειας Κέρκυρας. Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ξαπλώστρες στο βυθό της θάλασσας στη παραλία Ημερολιά της βόρειας Κέρκυρας. Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Ξαπλώστρες στο βυθό της θάλασσας στη παραλία Ημερολιά της βόρειας Κέρκυρας. Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ξαπλώστρες στο βυθό της θάλασσας στη παραλία Ημερολιά της βόρειας Κέρκυρας. Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Ξαπλώστρες στο βυθό της θάλασσας στη παραλία Ημερολιά της βόρειας Κέρκυρας. Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ξαπλώστρες στο βυθό της θάλασσας στη παραλία Ημερολιά της βόρειας Κέρκυρας. Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Ξαπλώστρες στο βυθό της θάλασσας στη παραλία Ημερολιά της βόρειας Κέρκυρας. Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ξαπλώστρες στο βυθό της θάλασσας στη παραλία Ημερολιά της βόρειας Κέρκυρας. Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

«Έναν χρόνο μετά, το πρόβλημα όχι απλώς παραμένει αλλά μεγάλωσε. Οι φωτογραφίες δεν είναι απλώς εικόνες· είναι μια υπενθύμιση ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας», πρόσθεσε.

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