Κηδεία Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της για την εξόδιο ακολουθία

Σε λαϊκό προσκύνημα βρισκόταν από το πρωί της Παρασκευής (20.02.2026) η σορός της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών όπου γίνεται και η κηδεία της. Από τις 09:00 μέχρις τις 12:00 βρισκόταν στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης όπου πολίτες και πολιτικοί της είπαν το «τελευταίο αντίο». Το φέρετρο είναι σκεπασμένο με τις σημαίες της Ελλάδας και της Γαλλίας. Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξόδιος ακολουθία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους πολιτών. Η κηδεία της θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, έπειτα από κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Πολιτισμού Σοφίας Ζαχαράκη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσωπικότητα και το έργο της.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε μια εμβληματική μορφή της βυζαντινής ιστοριογραφίας. Γεννημένη στην Αθήνα από μικρασιατική οικογένεια, σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, προτού εγκατασταθεί στο Παρίσι το 1953 για μεταπτυχιακές σπουδές.

Η ακαδημαϊκή της πορεία εξελίχθηκε στο CNRS και στη Σορβόννη, όπου διακρίθηκε για τη συμβολή της στη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας και του μεσογειακού κόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το στεφάνι της οικογένειας του Πρωθυπουργού

“Με ευγνωμοσύνη

Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη”

Το 1976 εξελέγη πρύτανης του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα σε έναν θεσμό με αιώνες διαδρομής. Παράλληλα, υπηρέτησε σε κορυφαίες θέσεις σε ακαδημαϊκά και πολιτιστικά ιδρύματα στη Γαλλία και στην Ελλάδα, ενώ συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα που απασχολούσαν την ελληνική κοινωνία.

Κακλαμάνης: «Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ άφησε μεγάλο αποτύπωμα στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος»

«Ήρθα να αποχαιρετήσω με διακριτικότητα και τον προσήκοντα σεβασμό μια διαπρεπή επιστήμονα, μια πολύ σημαντική γυναίκα, μια μεγάλη Ελληνίδα. Η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ άφησε με την εμβληματική προσωπικότητά της μεγάλο αποτύπωμα στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος. Αιωνία της η μνήμη» δήλωσε έξω από το παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Παυλόπουλος: Η παρακαταθήκη της θα είναι για πάντα κοντά μας

«Η παρακαταθήκη της για τον ευρωπαϊκό και ελληνικό πολιτισμό θα είναι για πάντα κοντά μας. Αυτή είναι η αιωνιότητα που ανήκει στους ανθρώπους», ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Η Λόλα Νταϊφά στο Παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Ένας Βυζαντινολόγος αποχαιρετά την Αρβελέρ: «Ήταν ο φάρος του Βυζαντινισμού στη Γαλλία»

​Ο Μιχάλης Κακούρης περιέγραψε με θέρμη την προσωπικότητα της εκλιπούσας και τον ρόλο που διαδραμάτισε στην καρδιά της Ευρώπης. «Είμαι Βυζαντινολόγος στο Παρίσι και σήμερα ήρθα για την κηδεία της αγαπητής και σεμνής αδέλφου Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ» ανέφερε αρχικά. Σημείωσε δε με έμφαση ότι η ακαδημαϊκός «πραγματικά ήταν ο φάρος του Βυζαντινισμού στη Γαλλία επί σειρά ετών, για να μην πω για δεκαετίες».

​Αναφερόμενος στη δική του παρουσία στο λαϊκό προσκύνημα, ο Βυζαντινολόγος υπογράμμισε τη σημασία της απόδοσης τιμών σε μια τέτοια προσωπικότητα. «Σήμερα είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής να παραστούμε εδώ πέρα» τόνισε χαρακτηριστικά. Εξήγησε μάλιστα ότι η παρουσία του έχει θεσμικό χαρακτήρα, καθώς, όπως είπε, «εγώ αντιπροσωπεύω τους Γάλλους Βυζαντινολόγους και το Comité Français des Études Byzantines, δηλαδή τον Σύλλογο Βυζαντινών Σπουδών, την Ομοσπονδία Βυζαντινών Σπουδών στη Γαλλία».

Η Φάνη Πάλλη – Πετραλιά στη Μητρόπολη Αθηνών

Η Άννα Παναγιωταρέα στη Μητρόπολη Αθηνών

Η Λίνα Μενδώνη στη Μητρόπολη Αθηνών

Η Μαριάννα Λάτση στη Μητρόπολη Αθηνών

Ποια ήταν η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Γεννημένη στην Αθήνα από μικρασιατική οικογένεια, η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, προτού εγκατασταθεί στο Παρίσι το 1953 για μεταπτυχιακές σπουδές. Η ακαδημαϊκή της πορεία εξελίχθηκε στο CNRS και στη Σορβόννη, όπου διακρίθηκε για τη συμβολή της στη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας και του μεσογειακού κόσμου.

Το 1976 εξελέγη πρύτανης του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα σε έναν θεσμό με αιώνες διαδρομής. Παράλληλα, υπηρέτησε σε κορυφαίες θέσεις σε ακαδημαϊκά και πολιτιστικά ιδρύματα στη Γαλλία και στην Ελλάδα, ενώ συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα που απασχολούσαν την ελληνική κοινωνία.