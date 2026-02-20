Ελλάδα

Μαρέβα Γκραμπόσφκι: Με επιδέσμους στα χέρια και μάσκα εμφανίστηκε στην κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ

Ντυμένη στα μαύρα και με χειρουργική μάσκα στο πρόσωπο, βρέθηκε στην Μητρόπολη Αθηνών για να πει το τελευταίο αντίο στην μεγάλη βυζαντινολόγο
Μαρέβα Γκραμπόφσκι
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση, μετά το σοβαρό ατύχημα και το χειρουργείο που έκανε στα δύο χέρια της, έκανε σήμερα (20.02.2026) η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, θέλοντας να αποχαιρετήσει από κοντά την μεγάλη βυζαντινολόγο, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ η οποία έφυγε σε ηλικία 99 χρόνων.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι εμφανίστηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στη Μητρόπολη Αθηνών όπου τελείται η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αλβερέρ. Δίπλα στον σύζυγό της, Κυριάκο Μητσοτάκη, τίμησε την αείμνηστη Ελένη Γλύκατζη-Αρβερέρ η οποία άφησε το αποτύπωμά της στη μελέτη του Βυζαντίου, στην πανεπιστημιακή διοίκηση και στη διανοητική παρουσία της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι εμφανίστηκε στην Μητρόπολη ντυμένη στα μαύρα και φορώντας μία μαύρη μάσκα στο πρόσωπό της.

Τα χέρια της ήταν δεμένα με επιδέσμους, δείχνοντας πως ακόμη είναι σε περίοδο ανάρρωσης και αποκατάστασης.

Δείτε στο newsit.gr όλα όσα έγιναν στην κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ.

Κυριάκος Μητσοτάκης / Μαρέβα Γκραμπόφσκι
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Κυριάκος Μητσοτάκης / Μαρέβα Γκραμπόφσκι
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε ανεβάσει στα social media φωτογραφία της με την  Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, γράφοντας πως θα της λείψει πολύ.

«Με συγκινούσε πάντα η φλόγα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ. Όταν τη συναντούσα, ένιωθα πως συνομιλούσα με μια σοφή γυναίκα των καιρών μας. Είχε μια διαύγεια και μια εσωτερική ένταση που με κινητοποιούσε. Με έκανε να θέλω να διαβάσω περισσότερο, να σκεφτώ βαθύτερα.

Αν υπάρχει για μένα μια γυναίκα-πρότυπο, αυτή είναι η Ελένη. Η ακαδημαϊκός που, όσες κορυφές κι αν κατέκτησε, διατήρησε μέχρι τέλους τη σπιρτάδα, την τόλμη και την περιέργεια ενός νέου ανθρώπου. Θα της είμαι για πάντα ευγνώμων για κάθε λεπτό που πέρασα μαζί της. Ελένη θα μου λείψεις τόσο πολύ», είχε γράψει στη λεζάντα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mareva Grabowski-Mitsotaki (@marevagrabowskimitsotaki)

Σχετικά με την περιπέτεια που πέρασε, η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη και επιχειρηματίας, τραυματίστηκε σοβαρά στα 2 χέρια, στο Μιλάνο όπου βρέθηκε για να παρακολουθήσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το χειρουργείο της έγινε στο ΚΑΤ της Αττικής από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του νοσοκομείου, και λίγα 24ωρα μετά πήρε εξιτήριο για να αναρρώσει στο σπίτι της.

Σε ανάρτηση που είχε κάνει η Μαρέβα Γκραμπόσφκι, μετά το εξιτήριο, ευχαρίστησε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του ΚΑΤ, γράφοντας «όλα καλά», χωρίς να δώσει παραπάνω πληροφορίες για το είδους του ατυχήματος ή το πρόβλημα που αντιμετώπισε.

