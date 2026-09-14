Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Οι διάσημοι που βρέθηκαν στο «ύστατο χαίρε» – Συντετριμμένοι Παπαρίζου, Θεοδωρίδου και Ψινάκης

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, κρατώντας λευκά λουλούδια στα χέρια και με μαύρα ρούχα, καλλιτέχνες, φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη. Ο πόνος από την απώλειά του, μεγάλος. Όλοι με δάκρια στα μάτια έσπευσαν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (14.09.2026) στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για να τιμήσουν στην κηδεία του το «παιδί της νύχτας», αυτό το ελεύθερο πλάσμα που έζησε ελεύθερος – όπως ακριβώς ήθελε.
Τραγουδώντας άλλοτε το «Ανήκων σε εμένα» και άλλοτε το «Ώρες μικρές», συνάδελφοι και φίλοι έδωσαν το παρών στη μνήμη του. Δίπλα τους, εκατοντάδες κόσμος – απλοί θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη που ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τον άδικο χαμό του. Από την κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη δεν έλειπε κανείς…
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Έλενα Παπαρίζου, Νίκος Οικονομόπουλος, Ηλίας Ψινάκης, Κώστας Μαρτάκης, Γιώργος Καπουτζίδης ήταν ανάμεσα στη λαοθάλασσα καλλιτεχνών που βρέθηκε σήμερα στην Νίκαια.
Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα συμβαίνουν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.
Δεν έλειψαν και άτομα από την πολιτική σκηνή.
Ανάμεσα σε αυτούς η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Χάρης Δούκας.