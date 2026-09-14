Ελλάδα

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Οι διάσημοι που βρέθηκαν στο «ύστατο χαίρε» – Συντετριμμένοι Παπαρίζου, Θεοδωρίδου και Ψινάκης

Φορώντας μαύρα και με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη
Νατάσσα Θεοδωρίδου, Φοίβος, Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, Νίκος Κουρκούλης, Νίκος Βουρλιώτης, Γιώργος Σαμπάνης
Νατάσσα Θεοδωρίδου, Φοίβος, Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, Νίκος Κουρκούλης, Νίκος Βουρλιώτης, Γιώργος Σαμπάνης / NDPPHOTO / EUROKINISSI
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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, κρατώντας λευκά λουλούδια στα χέρια και με μαύρα ρούχα, καλλιτέχνες, φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη. Ο πόνος από την απώλειά του, μεγάλος. Όλοι με δάκρια στα μάτια έσπευσαν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (14.09.2026) στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για να τιμήσουν στην κηδεία του το «παιδί της νύχτας», αυτό το ελεύθερο πλάσμα που έζησε ελεύθερος – όπως ακριβώς ήθελε.

Τραγουδώντας άλλοτε το «Ανήκων σε εμένα» και άλλοτε το «Ώρες μικρές», συνάδελφοι και φίλοι έδωσαν το παρών στη μνήμη του. Δίπλα τους, εκατοντάδες κόσμος – απλοί θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη που ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τον άδικο χαμό του. Από την κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη δεν έλειπε κανείς…

Έλενα Παπαρίζου, Νίκος Οικονομόπουλος, Ηλίας Ψινάκης, Κώστας Μαρτάκης, Γιώργος Καπουτζίδης ήταν ανάμεσα στη λαοθάλασσα καλλιτεχνών που βρέθηκε σήμερα στην Νίκαια.

Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα συμβαίνουν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νίκος Βέρτης

Νίκος Βέρτης / Φωτογραφία NDP
Δήμος Αναστασιάδης
Δήμος Αναστασιάδης
Η Νατάσα Σκαφιδά με τον Γιάννη Βαρδή και την Έλενα Παπαρίζου
Η Νατάσα Σκαφιδά με τον Γιάννη Βαρδή και την Έλενα Παπαρίζου
Ο Γιώργος Καπουτζίδης
Ο Γιώργος Καπουτζίδης
Ο Θάνος Πετρέλης
Ο Θάνος Πετρέλης
Η Αμαρυλλίς και ο Κώστας Ματσίκας
Η Αμαρυλλίς και ο Κώστας Ματσίκας
Ο Στάθης Αγγελόπουλος
Ο Στάθης Αγγελόπουλος
Πάολα
Η Πάολα / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη
Ο Χάρης Λεμπιδάκης με τον Νίκο Κοκλόνη / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη
Ο Γιώργος Λεβέντης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη
Η Νατάσα Θεοδωρίδου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη
Ο Κώστας Μαρτάκης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη
Ο Νίκος Οικονομόπουλος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη
Ο Τάκης Ζαχαράτος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη
Ο Πάνος Κιάμος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη
Ο Μάρκος Σεφερλής / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Δεν έλειψαν και άτομα από την πολιτική σκηνή.

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη
Ο Χάρης Δούκας / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη
Η Όλγα Κεφαλογιάννη / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ανάμεσα σε αυτούς η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Χάρης Δούκας.

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