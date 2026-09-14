Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Οι διάσημοι που βρέθηκαν στο «ύστατο χαίρε» – Συντετριμμένοι Παπαρίζου, Θεοδωρίδου και Ψινάκης

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, κρατώντας λευκά λουλούδια στα χέρια και με μαύρα ρούχα, καλλιτέχνες, φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη. Ο πόνος από την απώλειά του, μεγάλος. Όλοι με δάκρια στα μάτια έσπευσαν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (14.09.2026) στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για να τιμήσουν στην κηδεία του το «παιδί της νύχτας», αυτό το ελεύθερο πλάσμα που έζησε ελεύθερος – όπως ακριβώς ήθελε.

Τραγουδώντας άλλοτε το «Ανήκων σε εμένα» και άλλοτε το «Ώρες μικρές», συνάδελφοι και φίλοι έδωσαν το παρών στη μνήμη του. Δίπλα τους, εκατοντάδες κόσμος – απλοί θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη που ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τον άδικο χαμό του. Από την κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη δεν έλειπε κανείς…

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Έλενα Παπαρίζου, Νίκος Οικονομόπουλος, Ηλίας Ψινάκης, Κώστας Μαρτάκης, Γιώργος Καπουτζίδης ήταν ανάμεσα στη λαοθάλασσα καλλιτεχνών που βρέθηκε σήμερα στην Νίκαια.

Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα συμβαίνουν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.



Νίκος Βέρτης / Φωτογραφία NDP

Δήμος Αναστασιάδης

Η Νατάσα Σκαφιδά με τον Γιάννη Βαρδή και την Έλενα Παπαρίζου

Ο Γιώργος Καπουτζίδης

Ο Θάνος Πετρέλης

Η Αμαρυλλίς και ο Κώστας Ματσίκας

Ο Στάθης Αγγελόπουλος

Η Πάολα / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Ο Χάρης Λεμπιδάκης με τον Νίκο Κοκλόνη / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Γιώργος Λεβέντης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Η Νατάσα Θεοδωρίδου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Κώστας Μαρτάκης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Νίκος Οικονομόπουλος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Τάκης Ζαχαράτος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Πάνος Κιάμος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Μάρκος Σεφερλής / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Δεν έλειψαν και άτομα από την πολιτική σκηνή.

Ο Χάρης Δούκας / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Η Όλγα Κεφαλογιάννη / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ανάμεσα σε αυτούς η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Χάρης Δούκας.