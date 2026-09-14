Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Λαοθάλασσα στο λαϊκό προσκύνημα και στον τελευταίο αποχαιρετισμό, στη Νίκαια

Τελευταίο αντίο από χιλιάδες ανθρώπους στον 54χρονο καλλιτέχνη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026 και από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (14-09-2026) στενοί συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, γείτονες και απλός κόσμος που ένιωσε την ανάγκη να τιμήσει τη μνήμη του, έσπευσαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει στη 13:00 το μεσημέρι και θα ακολουθήσει η ταφή του, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Οι στιγμές συγκίνησης στη γειτονιά που μεγάλωσε είναι διαδοχικές.