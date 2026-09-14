Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Λαοθάλασσα στο λαϊκό προσκύνημα και στον τελευταίο αποχαιρετισμό, στη Νίκαια

Τελευταίο αντίο από χιλιάδες ανθρώπους στον 54χρονο καλλιτέχνη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026 και από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (14-09-2026) στενοί συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, γείτονες και απλός κόσμος που ένιωσε την ανάγκη να τιμήσει τη μνήμη του, έσπευσαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει στη 13:00 το μεσημέρι και θα ακολουθήσει η ταφή του, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Οι στιγμές συγκίνησης στη γειτονιά που μεγάλωσε είναι διαδοχικές.
Με αυτοκίνητα ακόμα και πούλμαν έφτασαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, άνθρωποι που αισθάνθηκαν την ανάγκη να αποχαρετήσουν τον 54χρονο καλλιτέχνη. Ορισμένοι κρατούν μηνύματα και φωτογραφίες του τραγουδιστή που αγάπησαν.
Η μεγαλύτερη από τις δύο αδερφές του αείμνηστου καλλιτέχνη, άρχισε να διαβάσει λίγο μετά τις 10.40 μηνύματα που είχαν αφήσει θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη. Στα μαύρα, με τον πόνο να αποτυπώνεται στις εκφράσεις του προσώπου και στην κάθε της κίνηση.
Στη Νίκαια, άνθρωποι από κάθε γωνιά της χώρας. Γυναίκα ταξίδεψε από το Μεσολόγγι για να αποχαιρετήσει τον καλλιτέχνη που «έντυσε» χαρές και λύπες της ζωής της
Η σκυλίτσα του τραγουδιστή, η Αρίθα, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του. Σε βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, ο καλλιτέχνης βρισκόταν σε μια ταβέρνα στο Λασίθι. Η Κρήτη ήταν ο τόπος καταγωγής του πατέρα του και συνήθιζε να την επισκέπτεται
H Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε για τη γνωριμία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον τρόπο που είχε καταλάβει το «άστρο» του. Ο καλλιτέχνης ήταν ακόμα μαθητής. Πίστευε στον εαυτό του και στις δυνατότητές του. Ο χρόνος τον δικαίωσε.
Άνθρωποι κάθε ηλικίας αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Με μαύρα ρούχα και λουλούδια στα χέρια, συγκινημένοι από την απώλεια του τραγουδιστή.
Καλημέρα σας, το newsit.gr θα σας μεταδώσει όλα όσα συμβαίνουν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα. Ο πόνος για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη κορυφώνεται.