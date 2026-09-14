Ελλάδα

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Λαοθάλασσα στο λαϊκό προσκύνημα και στον τελευταίο αποχαιρετισμό, στη Νίκαια

Τελευταίο αντίο στον 54χρονο καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή πρόωρα και αναπάντεχα, υπό συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Λαοθάλασσα στο λαϊκό προσκύνημα και στον τελευταίο αποχαιρετισμό, στη Νίκαια
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Τελευταίο αντίο από χιλιάδες ανθρώπους στον 54χρονο καλλιτέχνη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026 και από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (14-09-2026) στενοί συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, γείτονες και απλός κόσμος που ένιωσε την ανάγκη να τιμήσει τη μνήμη του, έσπευσαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει στη 13:00 το μεσημέρι και θα ακολουθήσει η ταφή του, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Οι στιγμές συγκίνησης στη γειτονιά που μεγάλωσε είναι διαδοχικές.

11:24 | 14.09.2026
Η Πάολα συνοδευόταν από τον πρώην σύζυγό της, Φώτη Ζογλοπίτη
11:22 | 14.09.2026
Ο Όμιλος ΑΝΤ1 έστειλε στεφάνι για να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη
11:21 | 14.09.2026
11:20 | 14.09.2026
O κόσμος πήγε να πει «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη με λουλούδια στα χέρια
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
11:17 | 14.09.2026
H Πάολα πήγε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της συνάδελφο
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026.(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
11:16 | 14.09.2026
11:16 | 14.09.2026
Όσοι τον γνώριζαν πήγαν να του πουν το τελευταίο «αντίο»
11:14 | 14.09.2026
O κόσμος αποχαιρετά με όμορφα λόγια τον Γιώργο Μαζωνάκη
11:07 | 14.09.2026
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
11:07 | 14.09.2026
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
11:00 | 14.09.2026
Στεφάνια και μηνύματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
10:59 | 14.09.2026
Ο ΜΙλτος Πασχαλίδης
Γιώργος Μαζωνάκης: Τον αποχαιρέτησε ο Μίλτος Πασχαλίδης με το «ανήκω σε μένα» – «Γεια σου Γιωργάρα»
Είναι γεγονός ότι από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης δεκάδες είναι οι καλλιτέχνες που έχουν σπεύσει να τιμήσουν την μνήμη του
10:52 | 14.09.2026
Ασταμάτητη η ροή του κόσμου

Με αυτοκίνητα ακόμα και πούλμαν έφτασαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, άνθρωποι που αισθάνθηκαν την ανάγκη να αποχαρετήσουν τον 54χρονο καλλιτέχνη. Ορισμένοι κρατούν μηνύματα και φωτογραφίες του τραγουδιστή που αγάπησαν.

10:46 | 14.09.2026
Συντετριμμένη η Βάσω Μαζωνάκη

Η μεγαλύτερη από τις δύο αδερφές του αείμνηστου καλλιτέχνη, άρχισε να διαβάσει λίγο μετά τις 10.40 μηνύματα που είχαν αφήσει θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη. Στα μαύρα, με τον πόνο να αποτυπώνεται στις εκφράσεις του προσώπου και στην κάθε της κίνηση.

10:42 | 14.09.2026
«Ήρθα από το Μεσολόγγι για τον Γιώργο Μαζωνάκη»

Στη Νίκαια, άνθρωποι από κάθε γωνιά της χώρας. Γυναίκα ταξίδεψε από το Μεσολόγγι για να αποχαιρετήσει τον καλλιτέχνη που «έντυσε» χαρές και λύπες της ζωής της

10:40 | 14.09.2026
Αδημοσίευτο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η σκυλίτσα του τραγουδιστή, η Αρίθα, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του. Σε βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, ο καλλιτέχνης βρισκόταν σε μια ταβέρνα στο Λασίθι. Η Κρήτη ήταν ο τόπος καταγωγής του πατέρα του και συνήθιζε να την επισκέπτεται

10:37 | 14.09.2026
Η πρώτη δασκάλα φωνητικής του Γιώργου Μαζωνάκη

H Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε για τη γνωριμία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον τρόπο που είχε καταλάβει το «άστρο» του. Ο καλλιτέχνης ήταν ακόμα μαθητής. Πίστευε στον εαυτό του και στις δυνατότητές του. Ο χρόνος τον δικαίωσε.

10:34 | 14.09.2026
10:15 | 14.09.2026
Λαοθάλασσα στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας

Άνθρωποι κάθε ηλικίας αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Με μαύρα ρούχα και λουλούδια στα χέρια, συγκινημένοι από την απώλεια του τραγουδιστή.  

10:14 | 14.09.2026
Χριστίνα Πολίτη και Γιώργος Μαζωνάκης
Χριστίνα Πολίτη: Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έλεγε τι έκανε, σε άφηνε να τον πλησιάσεις όσο ήθελε εκείνος
«Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ άβολο ότι αρχίσαμε να μπερδεύουμε τη ζωή του με τον τρόπο που έφυγε» είπε η Χριστίνα Πολίτη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
10:13 | 14.09.2026
Οι δυο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι
Γιώργος Μαζωνάκης: Απολογούνται σήμερα οι γιατροί για τον θάνατό του – Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία του τραγουδιστή από την κλινική
Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το πότε τραβήχτηκε και πότε διαγράφθηκε η φωτογραφία που δείχνει τον τραγουδιστή, χωρίς τις αισθήσεις του - Τα κρίσιμα στοιχεία των ερευνών
10:13 | 14.09.2026
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και Γιώργος Μαζωνάκης
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Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, διακρίνεται το πλήθος του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη
10:12 | 14.09.2026
Πέτρος Πολυχρονίδης
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10:10 | 14.09.2026
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10:07 | 14.09.2026

Καλημέρα σας, το newsit.gr θα σας μεταδώσει όλα όσα συμβαίνουν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα. Ο πόνος για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη κορυφώνεται. 

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