Ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα: Συντεριμμένος χέρι – χέρι με τη μονάκριβή τους

Ο Τραϊάνος Δέλλας έφτασε από νωρίς στον Ι.Ν Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό μαζί με την κόρη του, Βικτώρια και τη μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα.

Σε κλίμα έντονης θλίψης και συγκίνησης η οικογένεια και οι φίλοι της Γωγώς Μαστροκώστα της είπαν σήμερα (27/5/2026) το τελευταίο «αντίο», με τον σύζυγό της Τραϊανό Δέλλα και την κόρη τους, Βικτώρια, να είναι συντετριμμένοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παλαίμαχος Έλληνας ποδοσφαιριστής και η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα έφτασαν από νωρίς στον Ι.Ν Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

Ο “Κολοσσός” του ελληνικού ποδοσφαίρου στάθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος στο πλευρό της συζύγου του. Το 2024 αποχώρησε, μάλιστα, από την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ, προκειμένου να βρίσκεται καθημερινά δίπλα στη Γωγώ Μαστροκώστα στη σκληρή μάχη που έδινε.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Ίδρυμα «Φλόγα», στηρίζοντας το έργο του οργανισμού για τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Για τον σκοπό αυτό υπήρξε ειδικό κουτί εντός της εκκλησίας.