Κηδεία Μαρινέλλας: Συντετριμμένη η οικογένεια της στο «τελευταίο αντίο»

Με πόνο ψυχής, η οικογένειά της, είπε το στερνό αντίο στη Μαρινέλλα το μεσημέρι της Τρίτης (31.03.2026), στην κηδεία της.

Στις 14:00 ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί εκεί για να δώσει το «παρών» στην κηδεία και τιμήσει τη μνήμη της σπουδαίας ερμηνεύτριας. Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28.03.2026) βυθίζοντας στον πόνο τη μονάκριβη κόρη της, Τζωρτζίνα Σερπιέρη.

Η κόρη της Μαρινέλλας μαζί με τον σύζυγό της, Φρέντυ Σερπιέρη και τα δύο τους παιδιά, Μελίνα και Δημήτρη, καθώς και η αγαπημένη αδελφή της τραγουδίστρια, Λούλα, ήταν από το πρωί στη Μητρόπολη, όπου η σορός της είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η οικογένεια της αξέχαστης ερμηνεύτριας με πόνο καρδιάς και θλίψη στα μάτια αποχαιρετά αυτήν την ώρα τη δική τους Μαρινέλλα.