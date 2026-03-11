Ελλάδα

Κηδεία Χρήστου Βαλαβανίδη: Αγαπημένοι του φίλοι και συνάδελφοι τού είπαν το «τελευταίο αντίο» στη Ριτσώνα

Χρήστος Βαλαβανίδης
Πόνος και θλίψη στην κηδεία του Χρήστου Βαλαβανίδη / NDP PHOTO

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 το βράδυ της Παρασκευής (06.03.2026), βυθίζοντας στην θλίψη τον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Το μεσημέρι της Τρίτης (11.03.2026) τα αγαπημένα του πρόσωπα συγκεντρώθηκαν στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για να του πουν το στερνό «αντίο». 

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ αγαπήθηκε ευρέως από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «Οι Αυθαίρετοι». 

Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας εκτός από τα μέλη της οικογένειάς του, η αγαπημένη του σύζυγος, Ασπασία Κράλλη και η κόρη τους, βρέθηκαν και πολλοί συνάδελφοί του όπως ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, ο Δημήτρης Πιατάς, ο Παντελής Καναράκης και άλλοι. Εκεί βρισκόταν και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. 

Χρήστος Βαλαβανίδης
Ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο Δημήτρης Φραγκιόγλου / NDP PHOTO
Χρήστος Βαλαβανίδης
Ο Παντελής Καναράκης / NDP PHOTO
Χρήστος Βαλαβανίδης
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου / NDP PHOTO
Χρήστος Βαλαβανίδης
Ο Δημήτρης Πιατάς / NDP PHOTO

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και βρήκε από νωρίς τον έρωτα στο πρόσωπο της Ασπασίας Κράλλη. Το ζευγάρι έμεινε μαζί για περίπου 50 χρόνια και κατά τη διάρκεια του γάμου του απέκτησε μία κόρη, την Κατερίνα, η οποία είναι ψυχολόγος. Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, το 1996, δημιούργησαν μαζί το Aπό Μηχανής Θέατρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
122
80
58
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σοφία Χρηστίδου: «Υπάρχει βίντεο από την κακοποίησή της μέσα στην τάξη», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας που πέθανε
«Αντί να κάνουν ΕΔΕ, και μετά να την παραπέμψουν στην υγειονομική, βρήκαν την εύκολη λύση να τη βγάλουν τρελή για να τη διώξουν», είπε μεταξύ άλλων
Η καθηγήτρια στην αναφορά της κατήγγειλε περιστατικά μπούλινγκ εναντίον της 10
Χρυσή Αυγή: Κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασμένους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης – Ποιοι «φλερτάρουν» με τη φυλακή
Ανάμεσα σε αυτούς που βλέπουν την πόρτα της φυλακής είναι η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, αλλά και ο πρώην βουλευτής Στάθης Μπούκουρας
Ο Γιάννης Λαγός 32
Newsit logo
Newsit logo