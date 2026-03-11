Κηδεία Χρήστου Βαλαβανίδη: Αγαπημένοι του φίλοι και συνάδελφοι τού είπαν το «τελευταίο αντίο» στη Ριτσώνα

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 το βράδυ της Παρασκευής (06.03.2026), βυθίζοντας στην θλίψη τον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Το μεσημέρι της Τρίτης (11.03.2026) τα αγαπημένα του πρόσωπα συγκεντρώθηκαν στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για να του πουν το στερνό «αντίο».

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ αγαπήθηκε ευρέως από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «Οι Αυθαίρετοι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας εκτός από τα μέλη της οικογένειάς του, η αγαπημένη του σύζυγος, Ασπασία Κράλλη και η κόρη τους, βρέθηκαν και πολλοί συνάδελφοί του όπως ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, ο Δημήτρης Πιατάς, ο Παντελής Καναράκης και άλλοι. Εκεί βρισκόταν και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και βρήκε από νωρίς τον έρωτα στο πρόσωπο της Ασπασίας Κράλλη. Το ζευγάρι έμεινε μαζί για περίπου 50 χρόνια και κατά τη διάρκεια του γάμου του απέκτησε μία κόρη, την Κατερίνα, η οποία είναι ψυχολόγος. Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, το 1996, δημιούργησαν μαζί το Aπό Μηχανής Θέατρο.