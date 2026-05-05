Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από τις επιθέσεις του 28χρονου ντελιβαρά που πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περαστικούς

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του ντελιβερά που συνελήφθη επειδή πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περαστικούς σε Κηφισιά, Εκάλη και Νέα Ερυθραία, βλέπει το φως της δημοσιότητας, σήμερα Τρίτη (5.5.26).

Ο 28χρονος ντελιβεράς συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας κατόπιν συνεργασίας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Star καταγράφεται η στιγμή που ο ντελιβεράς εκτοξεύει πέτρα σε μια γυναίκα που έκανε βόλτα με το σκυλάκι της επί της Λεωφόρου Τατοΐου. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο 28χρονος Πακιστανός δρούσε για ολόκληρες 12 μέρες μέχρι να φτάσει η αστυνομία στα ίχνη του και να το συλλάβουν μετά από 8 καταγγελίες σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Γυναίκες που πήγαν μια απλή βόλτα στην γειτονιά του και έπεσαν θύματα του αδίστακτου ντελιβερά, να δίνουν αγώνα να αποκαταστήσουν τα τραύματα τους.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr φάινεται ο ντελίβερας λίγα λεπτά μετά την έβδομη επιθεση να διασχιζει την οδό Τατοΐου να στρίβει δεξιά στη Χαριλάου Τρικούπη και να συνεχίζει την πορεία του με το χαρακτηριστικό λευκό κράνος και το μαύρο κουτί που έχουν οι διανομείς.

«Μου πέταξε την πέτρα και με κοιτούσε ανέκφραστος»

«Μου πέταξε την πέτρα και μετά με κοιτούσε για μερικά δευτερόλεπτα ανέκφραστος και τράπηκε σε φυγή», λέει θύμα του μιλώντας στο newsit.gr.

«Μου συνέβη την Πέμπτη, στις 3 του μήνα, το μεσημέρι. Είχα πάει για περπάτημα στην οδό Ρόδων, στην Πολιτεία. Εκείνος στεκόταν όρθιος δίπλα στο μηχανάκι του, στο απέναντι πεζοδρόμιο από εμένα. Εγώ ήμουν από την άλλη μεριά, δεν ήμασταν αντικριστά στα βλέμματα. Και ξαφνικά μου πέταξε την πέτρα με δύναμη.Μετά κατάλαβα ότι ήταν αυτός. Η πέτρα με χτύπησε στη μέση, μάλλον αστόχησε. Τον έβρισα, φώναξα “βοήθεια” και ανέβηκε στο μηχανάκι του και έφυγε ήρεμα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Δεν τραυματίστηκα σοβαρά, δεν είχα κάποιο τραύμα, αλλά το χτύπημα ήταν δυνατό Ήμουν τυχερή, γιατί υπήρχαν δέντρα ανάμεσα και η απόσταση ήταν πιο μεγάλη, περίπου ενός μέτρου», αναφέρει.

Ο 28χρονος φαίνεται να διέσχιζε τους δρόμους και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου να επέλεγε τα θύματά του.

«Τον είδα όμως καλά, γιατί για κλάσματα δευτερολέπτου κοιταχτήκαμε έντονα. Είχε ένα ανέκφραστο βλέμμα. Δεν τον είχα προσέξει πριν, απλώς με την άκρη του ματιού μου είδα κάποιον να στέκεται δίπλα σε ένα μηχανάκι delivery και υπέθεσα ότι περίμενε να παραδώσει παραγγελία. Φορούσε άσπρο κράνος και είχε ένα μαύρο κουτί χωρίς επιγραφή. Δεν έδωσα περισσότερη σημασία εκείνη τη στιγμή, απλά είδα ότι υπήρχε μια παρουσία απέναντί μου», καταλήγει.