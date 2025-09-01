Κηφισιά: Ληστές μπήκαν σε σπίτι 89χρονης – Την έδεσαν και της έκλεψαν κοσμήματα αξίας 50.000 ευρώ

Έναν ζωντανό εφιάλτη έζησε το πρωί της Κυριακής (31/8/2025) μια 89χρονη στην Κηφισιά όταν δύο ληστές μπήκαν στo σπίτι της, την έδεσαν και κατόπιν την έκλεψαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:10 π.μ. στην μονοκατοικία της ηλικιωμένης στην Κηφισιά, όταν οι δράστες βρήκαν ανασφάλιστη την πόρτα του σπιτιού και μπήκαν ανενόχλητοι στον χώρο. Χωρίς να τη χτυπήσουν, οι ληστές ακινητοποίησαν την ηλικιωμένη, την έδεσαν και στη συνέχεια άρπαξαν αντικείμενα αξίας 50.000 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, ένα κινητό τηλέφωνο και 400 ευρώ μετρητά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο δράστες δεν δίστασαν να δέσουν την ηλικιωμένη με ταινία σε πόδια και χέρια προκειμένου να την ληστέψουν.

Παρά τον τρόμο που βίωσε, η 89χρονη κατάφερε λίγη ώρα αργότερα, αφότου είχαν φύγει οι δράστες, να λυθεί και να καλέσει την αστυνομία για βοήθεια. Αμέσως ενημερώθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών ενώ επικεντρώνονται τόσο στην περιοχή όσο και σε πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε παρόμοιες επιθέσεις σε ηλικιωμένους.