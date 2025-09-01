Κηφισιά: «Με έβαλαν στον καναπέ και με έδεσαν χειροπόδαρα», λέει η 89χρονη για τους ληστές που της άρπαξαν κοσμήματα αξίας 50.000 ευρώ

«Έμεινα μάρμαρο, δεν μπορούσα να κουνηθώ…», λέει στο newsit.gr η 89χρονη βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη, όταν ληστές εισέβαλαν στο σπίτι της στην Κηφισιά, την έδεσαν και μέσα σε λίγα λεπτά άρπαξαν κοσμήματα και χρήματα.

Η πρωτόγνωρη περιπέτεια για την ηλικιωμένη γυναίκα που έπεσε θύμα άγριας ληστείας στο σπίτι της στην Κηφισιά, διαδραματίστηκε το πρωί της Κυριακής (31.8.2025). Οι δράστες που ακινητοποίησαν την 89χρονη, παρέμειναν στο σπίτι της για περίπου 10 λεπτά κι έφυγαν από εκεί αφού άρπαξαν κοσμήματα αξίας 50.000 ευρώ και ένα χρηματικό ποσό στην συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Η ίδια μιλώντας στο newsit.gr περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τις στιγμές αγωνίας και τρόμο που βίωσε και το σχέδιο με το οποίο έδρασαν οι δύο ληστές.

Μάλιστα οι ληστές δεν δίστασαν να δέσουν χειροπόδαρα τη γυναίκα προκειμένου να κινηθούν ελευθέρα αλλά και να φύγουν με μεγαλύτερη «ασφάλεια» από το σπίτι. «Ήταν 10 το πρωί όταν τα δύο αυτά άτομα με ρώτησαν για κάποιον κύριο που μένει εδώ δίπλα. Του είπα “χτυπήστε το κουδούνι να τον βρείτε” και μετά από λίγο ο ένας από αυτούς ήρθε ξανά στην μπαλκονόπορτα. Την ώρα που πήγα να μαζέψω τα ρούχα, μου όρμηξε ο ένας από αυτούς που είχε μαζί του ένα τσουβάλι».

«Είχα κοκαλώσει»

«Άνοιξέ τα συρτάρια και τα άδειαζε. Εγώ στεκόμουν εκεί μάρμαρο, είχα κοκαλώσει», λέει η 89χρονη και συνεχίζοντας συμπληρώνει: «Μετά με πήγε και με έβαλε στον καναπέ. Πήρε την ταινία από το τραπέζι και μου έδεσε τα χέρια και τα πόδια. Ευτυχώς είχα ένα ψαλίδι εκεί κοντά κι αφού έφυγαν κατάφερα να ελευθερωθώ. Αμέσως ανέβηκα πάνω να πάρω τηλέφωνο από τον γείτονα γιατί το δικό μου μου το πήραν μαζί και το άλλο ασύρματο σταθερό το πέταξαν στην τουαλέτα».

Στη συνέχεια η 89χρονη αναφέρει ότι οι δράστες απέσπασαν από την εισβολή κοσμήματα μεγάλης αξίας, ενώ διαρκώς της ζητούσαν αν τους δώσει χρήματα.

«Μου έκλεψαν ό,τι είχα και δεν είχα, μου ζήτησαν χρήματα αλλά εγώ δεν είχα και του είπα “ποια λεφτά; Εγώ 500 ευρώ παίρνω σύνταξη δεν έχω λεφτά. Το συρτάρι όμως είχε πολλά κοσμήματα. Δεν τους είχα ξανά δει ποτέ στη γειτονιά αυτούς τους ανθρώπους, με τρομάζει πολύ που μπήκαν τόσο πρωί στο σπίτι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Η κόρη μου έλειπε εκείνη την στιγμή στο Πόρτο Ράφτη, δεν ξέρω αν ήταν στοχευμένη η ληστεία, μένω εδώ 30 χρόνια και αυτό συνέβη πρώτη φορά».

Οι δράστες περιγράφονται από το θύμα ως ψηλοί και αρκετά μελαμψοί με τον έναν από αυτούς να έχει γκρι μαλλιά. Μάλιστα δεν αποκλείεται να πρόκειται για Ρομά και να είναι σεσημασμένοι.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ η ηλικιωμένη παραμένει σε κατάσταση σοκ και δηλώνει πως από εκείνη την στιγμή «δεν μπορεί να κλείσει μάτι». Όσον αφορά τώρα τους κάτοικους της συγκεκριμένης γειτονιά στην Κηφισιά είναι ανήσυχοι με το θράσος των ληστών που εισέβαλαν μέρα μεσημέρι στο σπίτι της ανυπεράσπιστης γυναίκας.