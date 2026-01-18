Ελλάδα

«Κίμων»: Αντιναύαρχος λύγισε για την Belharra – «Έκλαιγα όταν την είδα, είμαι υπερήφανος για την πατρίδα μου»

Πριν δέκα χρόνια όχι δεν πήραμε βάρκα, αλλά δεν υπήρχαν ούτε μπογιές για να βάψουν τα πλοία, μάζευαν χρήματα ρεφενέ οι αξιωματικοί», είπε με δάκρια στα μάτια
Συγκίνηση και περηφάνεια από την υποδοχή της Belharra, της υπερσύγχρονης φρεγάτας «Κίμων» που έφτασε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας την Πέμπτη (15.01.2026). Οι Έλληνες παρακολούθησαν την τελετή υποδοχής της με κάθε λεπτομέρεια καθώς πρόκειται για την πρώτη ένταξη φρεγάτας στον ελληνικό στόλο μετά από 28 ολόκληρα χρόνια.

Μέσα σε αυτούς που λύγισαν με το νέο απόκτημα του στόλου ήταν και ο Αντιναύαρχος εν αποστρατεία Σπυρίδων Πρεβαινάς. Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ εμφανίστηκε συγκινημένος και αποκάλυψε πως τόσο κατά την τελετή υποδοχής όσο και μετά, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Αρχικά έκλαιγα από υπερηφάνεια για την πατρίδα μου, για το Ναυτικό μας» ανέφερε καθώς συγκρατούσε τα δάκρυά του και την τρεμάμενη φωνή του με μεγάλη δυσκολία.

Δείτε εδώ όλη την τελετή υποδοχής της Belharra.

«Είμαι υπερήφανος για την πατρίδα μου ειδικά μετά από όσα υπέστη με τα κτηνώδη μνημόνια  που επί τόσα χρόνια δεν πήραμε ούτε βάρκα και τώρα είμαστε μια τεράστια δύναμη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό οφείλεται στον λαό μας που έδειξε σύνεση, στις κυβερνήσεις που το αποφάσισαν και στην ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού και φυσικά στα πληρώματα που υπηρετούν. Πριν δέκα χρόνια όχι δεν πήραμε βάρκα, αλλά δεν υπήρχαν ούτε μπογιές για να βάψουν τα πλοία, μάζευαν χρήματα ρεφενέ οι αξιωματικοί», συνέχισε.

