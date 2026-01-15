Η Ελλάδα υποδέχθηκε με δόξα και τιμές την φρεγάτα «Κίμων»: Η εντυπωσιακή άφιξη της πρώτης Belharra

Σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας και έντονης συγκίνησης κατέπλευσε στα ελληνικά χωρικά ύδατα η πρώτη φρεγάτα Belharra, «Κίμων», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό. Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας κύριας μονάδας επιφανείας στον στόλο έπειτα από 28 χρόνια. Το υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο έγινε δεκτό την Πέμπτη (15.01.2026) με τιμές, κατά την εν πλω τελετή υποδοχής στον Σαρωνικό, παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Την υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra «Κίμων», την οποία ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, χαρακτήρισε την «πιο ισχυρή στον πλανήτη», υποδέχθηκαν σε σχηματισμό 8 μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού – δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόροι και δύο πλοία ανορθόδοξου πολέμου.

Στη συνέχεια, τα δύο πλοία ανορθόδοξου πολέμου συνόδευσαν τη φρεγάτα «Κίμων» στην πορεία της προς το ιστορικό θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς», όπου αποδόθηκαν τιμές.

Η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra πέρασε ανάμεσα από τα δύο ιστορικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, βάζοντας τα πυροβόλα της υπό κλίση για να αποδώσει τιμές. Χαρακτηριστική εικόνα ήταν, όταν η τριήρης χαιρέτησε τη φρεγάτα, με τους δόκιμους του ΠΝ να σηκώνουν τα κουπιά από τη θάλασσα, ενώ τιμές απέδωσε και το «Αβέρωφ».

Η εικόνα του υπερσύγχρονου πολεμικού πλοίου γαλλικής κατασκευής να πλέει ανάμεσα στο ιστορικό θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς» δημιούργησε ένα σπάνιο, σχεδόν κινηματογραφικό στιγμιότυπο: τρεις διαφορετικές εποχές της ελληνικής ναυτικής ισχύος σε παράταξη στη θάλασσα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του κατάπλου τηρήθηκε πλήρες ναυτικό τελετουργικό. Οι σειρήνες των πλοίων ήχησαν τιμητικά, ενώ στον Ναύσταθμο είχαν παραταχθεί αγήματα του Πολεμικού Ναυτικού, παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Η ιστορική εκδήλωση ξεκίνησε με την άφιξη της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας στην φρεγάτα «Κίμων». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετέβησαν στη Belharra, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον τόνο μιας τελετής με έντονο θεσμικό χαρακτήρα και σαφή πολιτική βαρύτητα.