Πολιτική

Η Ελλάδα υποδέχθηκε με δόξα και τιμές την φρεγάτα «Κίμων»: Η εντυπωσιακή άφιξη της πρώτης Belharra

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»

Σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας και έντονης συγκίνησης κατέπλευσε στα ελληνικά χωρικά ύδατα η πρώτη φρεγάτα Belharra, «Κίμων», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό. Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας κύριας μονάδας επιφανείας στον στόλο έπειτα από 28 χρόνια. Το υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο έγινε δεκτό την Πέμπτη (15.01.2026) με τιμές, κατά την εν πλω τελετή υποδοχής στον Σαρωνικό, παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Την υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra «Κίμων», την οποία ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, χαρακτήρισε την «πιο ισχυρή στον πλανήτη», υποδέχθηκαν σε σχηματισμό 8 μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού – δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόροι και δύο πλοία ανορθόδοξου πολέμου.

 

Στη συνέχεια, τα δύο πλοία ανορθόδοξου πολέμου συνόδευσαν τη φρεγάτα «Κίμων» στην πορεία της προς το ιστορικό θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς», όπου αποδόθηκαν τιμές.

Η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra πέρασε ανάμεσα από τα δύο ιστορικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, βάζοντας τα πυροβόλα της υπό κλίση για να αποδώσει τιμές. Χαρακτηριστική εικόνα ήταν, όταν η τριήρης χαιρέτησε τη φρεγάτα, με τους δόκιμους του ΠΝ να σηκώνουν τα κουπιά από τη θάλασσα, ενώ τιμές απέδωσε και το «Αβέρωφ».

Η εικόνα του υπερσύγχρονου πολεμικού πλοίου γαλλικής κατασκευής να πλέει ανάμεσα στο ιστορικό θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς» δημιούργησε ένα σπάνιο, σχεδόν κινηματογραφικό στιγμιότυπο: τρεις διαφορετικές εποχές της ελληνικής ναυτικής ισχύος σε παράταξη στη θάλασσα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του κατάπλου τηρήθηκε πλήρες ναυτικό τελετουργικό. Οι σειρήνες των πλοίων ήχησαν τιμητικά, ενώ στον Ναύσταθμο είχαν παραταχθεί αγήματα του Πολεμικού Ναυτικού, παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

 

Η ιστορική εκδήλωση ξεκίνησε με την άφιξη της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας στην φρεγάτα «Κίμων». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετέβησαν στη Belharra, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον τόνο μιας τελετής με έντονο θεσμικό χαρακτήρα και σαφή πολιτική βαρύτητα.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στην φρεγάτα Belharra «Κίμων» (POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Χρέος μου να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή»

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στον ρόλο της νέας φρεγάτας στο συνολικό σχέδιο εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπέμποντας μήνυμα ισχύος, σταθερότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης.

«Όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μια αίσθηση ανάτασης για την έλευση του “Κίμωνα” και την επίσημη ένταξή του στο Πολεμικό μας Ναυτικό», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για «έναν ακόμη κρίκο σε μια διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο ως προς τα μέσα όσο και ως προς το ανθρώπινο δυναμικό». Όπως επισήμανε στις δηλώσεις του για την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, στόχος είναι η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας να μην αμφισβητείται από κανέναν, ώστε «η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».

 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας –και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά– και εμένα ως Πρωθυπουργού είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα». Όπως είπε, η ένταξη του «Κίμωνα» στον στόλο συνιστά ένα «πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση». Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ευχήθηκε «καλοτάξιδος ο Κίμων» και σημείωσε πως «με το καλό να υποδεχθούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών».

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στην φρεγάτα Belharra «Κίμων» (POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Κωνσταντίνος Τασούλας: Η Ελλάδα δυναμώνει

«Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει. Ενισχύεται ηθικά, ουσιαστικά, αποφασιστικά. Είμαστε μάρτυρες μιας εθνικής κατάκτησης, καθώς το νέο δόγμα προστασίας της χώρας και της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο υλοποιείται», τόνισε, από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

 

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, στην φρεγάτα Belharra «Κίμων» (POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Νίκος Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μπαίνουν σε μία νέα εποχή

«Μεγάλη ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για τη χώρα» χαρακτήρισε τη σημερινή (15.01.2026) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. «Η φρεγάτα “Κίμων” πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου. Χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής, στην έκδοση Standard 2++ είναι η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη», επεσήμανε ο υπουργός, αναδεικνύοντας τη σημασία του νέου πλοίου ως πολλαπλασιαστή ισχύος.

 

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο Κίμων διέπλευσε ανάμεσα στην ιστορική τριήρη και το θωρηκτό Αβέρωφ και περιμένει τις υπόλοιπες φρεγάτες για να χαλυβδώσουν περαιτέρω τις αποτρεπτικές δυνατότητες της Ελλάδας. Οι τεχνολογικές δυνατότητές του είναι σχεδόν ασύλληπτες. Καλωσορίζουμε μια νέα Ελλάδα που θα είναι σεβαστή από φίλους και υπολογίσιμη από όσους την απειλούν».

Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων» (EUROKINISSI)

Η στιγμή που πλοία σχηματίζουν «υδάτινη αψίδα» γύρω από την φρεγάτα «Κίμων»

Εντυπωσιακή ήταν όμως και η υποδοχή της «Κίμων» από πολίτες στο Πέραμα, καθώς περίμεναν στο λιμάνι κρατώντας την ελληνική σημαία στα χέρια, ενώ δύο σκάφη έστησαν υδάτινη αψίδα. Η φρεγάτα κλάσης FDI HN Belharra πέρασε μπροστά από το λιμάνι της περιοχής -σε απόσταση «αναπνοής» από το πλήθος.

Οι πολίτες που συνέρρευσαν στο σημείο απαθανάτισαν με τα κινητά τους την εικόνα, με αποκορύφωμα τη στιγμή που περνούσε το πλοίο ανάμεσα από την υδάτινη αψίδα που έστησαν δύο σκάφη, λίγο πριν την είσοδο στο ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων» (EUROKINISS)

«Μέσα» στην υπερσύγχρονη Belharra

Η φρεγάτα FDI HN «Κίμων» αποτελεί υπόδειγμα προηγμένης ναυτικής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιαεροπορική και ανθυποβρυχιακή ισχύ. Εξοπλισμένη με τα τελευταίας γενιάς ραντάρ Sea Fire και το σύστημα αντιαεροπορικών πυραύλων Aster-30, διαθέτει επίσης βλήματα Exocet MM40 Block 3C, τορπίλες MU90, πυραύλους RAM και τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish.

Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων» (EUROKINISSI)

Το πυροβόλο των 76 χιλιοστών Oto Melara συμπληρώνει τον εξαιρετικά ισχυρό οπλισμό της. Με εκτόπισμα 4.500 τόνων και δυνατότητα μεταφοράς ελικοπτέρου και UAV, η Belharra συνδυάζει ανθεκτικότητα, ταχύτητα και τεχνολογική υπεροχή, καλύπτοντας το σύνολο των ναυτικών αποστολών – από τον ανθυποβρυχιακό και αντιαεροπορικό πόλεμο μέχρι την προβολή ισχύος και την υποστήριξη ειδικών επιχειρήσεων.

Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων» (EUROKINISSI)

Φρεγάτα «Κίμων»: Ποιος είναι ο κυβερνήτης της πρώτης ελληνικής Belharra

Στο πρόσωπο του αντιπλοιάρχου Ιωάννη Κιζάνη, το Πολεμικό Ναυτικό εμπιστεύθηκε την πρώτη από τις τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες τύπου Belharra που θα αποτελέσουν τον «κορμό» του ελληνικού Στόλου. Ο «Κίμων» πλέει πλέον στα νερά του Αιγαίου, και στο τιμόνι του βρίσκεται ένας αξιωματικός με βαθιά γνώση και εμπειρία στις θάλασσες.

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος Τασούλας, Ιωάννης Κιζάνης
Ο κυβερνήτης της φρεγάτας Belharra «Κίμων» Ιωάννης Κιζάνης μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα (POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων το 2000, αρχηγός της τάξης του, ο Ιωάννης Κιζάνης έχει υπηρετήσει ως κυβερνήτης σε πλοία επιφανείας και σε περιπολικά σκάφη του ΠΝ, ενώ θεωρείται ένα από τα στελέχη με πλήρη επιχειρησιακή εικόνα και επαγγελματικό κύρος.

Στην τελετή παράδοσης της φρεγάτας, στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, ο Ιωάννης Κιζάνης ανέβηκε τελευταίος στο πλοίο — όπως ορίζει το ναυτικό πρωτόκολλο: πρώτος εισέρχεται ο νεότερος και τελευταίος ο κυβερνήτης.

Ο Νίκος Δένδιας με τον αντιπλοίαρχο Κιζάνη στα αριστερά του (ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΕΝ/EUROKINISSI)

Υπενθυμίζεται ότι ο «Κίμων» είναι η πρώτη νέα φρεγάτα που εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό μετά από 28 χρόνια. Θα ακολουθήσουν έως το τέλος του 2026 οι «Νέαρχος» και «Φορμίων» και, το 2028, ο «Θεμιστοκλής», ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα FDI HN.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
165
118
117
92
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ζήτησε μόνη της την άρση της ασυλίας της από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα
«Στη χώρα καταγωγής μου, την Ελλάδα, έχει κατατεθεί αγωγή εναντίον μου από πολιτικούς αντιπάλους. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι οποιαδήποτε αμερόληπτη δικαστική εξέταση θα αποδείξει αδιαμφισβήτητα την αθωότητά μου»
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo