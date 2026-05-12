Λάρισα: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Νέα τραγωδία με νεκρό 58χρονο αγρότη που τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του. Το περιστατικό συνέβη στη Λάρισα, όταν ο άτυχος άνδρας οδηγούσε το τρακτέρ την ώρα που έκανε εργασίες στο χωράφι.

Το δυστύχημα με το τρακτέρ έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (12.05.2026), σε χωράφι στη Ραχούλα Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική, ωστόσο δυστυχώς ήταν αργά, καθώς ο 58χρονος είχε εκπνεύσει, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε άνδρας και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, ύστερα από καταπλάκωσή του από γεωργικό ελκυστήρα, σε αγροτική περιοχή του δήμου Λαρισαίων. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 12, 2026

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.