Ελλάδα

Λάρισα: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική, ωστόσο δυστυχώς ήταν αργά, καθώς ο 58χρονος είχε εκπνεύσει
Λάρισα: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Νέα τραγωδία με νεκρό 58χρονο αγρότη που τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του. Το περιστατικό συνέβη στη Λάρισα, όταν ο άτυχος άνδρας οδηγούσε το τρακτέρ την ώρα που έκανε εργασίες στο χωράφι.

Το δυστύχημα με το τρακτέρ έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (12.05.2026), σε χωράφι στη Ραχούλα Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική, ωστόσο δυστυχώς ήταν αργά, καθώς ο 58χρονος είχε εκπνεύσει, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
252
139
83
68
67
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo