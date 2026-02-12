Ελλάδα

Κινηματογραφική καταδίωξη στην Αχαρνών: Συνελήφθη 16χρονος που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει και εκείνος πάτησε περισσότερο το γκάζι - Χτύπησε μηχανή αστυνομικού προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη - Στο 401 ο τραυματίας
Μηχανές ΔΙΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκε την Τετάρτη (11.02.2026) στο κέντρο της Αθήνας, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα σε οδηγό μηχανής να σταματήσει για έλεγχο και εκείνος άνοιξε το γκάζι και τράπηκε σε φυγή.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) βρήκαν τον οδηγό επί της Αχαρνών να οδηγεί μηχανή χωρίς πινακίδες και χωρίς να φορά κράνος. Αν και οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα η καταδίωξή του η οποία αποδείχθηκε και επεισοδιακή.

Αστυνομικός με μηχανή ξεκίνησε να τον κυνηγά μέσα στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι όπου εν τέλει ακινητοποιήθηκε με τη συνδρομή περιπολικού. Ο οδηγός ωστόσο προσπάθησε και πάλι να ξεφύγει, έκανε ελιγμό και χτύπησε την μηχανή του αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά.

Εν τέλει ο οδηγός συνελήφθη και όπως αποδείχθηκε από έρευνα, πρόκειται για 16χρονο που οδηγούσε μηχανή η οποία είχε κλαπεί από τα Εξάρχεια πριν από λίγες ημέρες.

Ο αστυνομικός οδηγήθηκε στο «401» για να λάβει τις πρώτες βοήθειες ενώ ο 16χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Ομόνοιας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
99
67
62
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου - Νέος γύρος καταθέσεων για την φονική έκρηξη
Μηχανολόγοι, εγκαταστάτες και υπεύθυνοι εταιρειών που πιστοποίησαν την καλή λειτουργεία των μοιραίων δεξαμενών προπανίου αλλά και των σωληνώσεων της Βιολάντα, αναμένεται να καταθέσουν στις αρχές τις επόμενες ώρες
Εργοστάσιο
14
Newsit logo
Newsit logo