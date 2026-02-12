Κινηματογραφική καταδίωξη στην Αχαρνών: Συνελήφθη 16χρονος που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκε την Τετάρτη (11.02.2026) στο κέντρο της Αθήνας, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα σε οδηγό μηχανής να σταματήσει για έλεγχο και εκείνος άνοιξε το γκάζι και τράπηκε σε φυγή.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) βρήκαν τον οδηγό επί της Αχαρνών να οδηγεί μηχανή χωρίς πινακίδες και χωρίς να φορά κράνος. Αν και οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα η καταδίωξή του η οποία αποδείχθηκε και επεισοδιακή.

Αστυνομικός με μηχανή ξεκίνησε να τον κυνηγά μέσα στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι όπου εν τέλει ακινητοποιήθηκε με τη συνδρομή περιπολικού. Ο οδηγός ωστόσο προσπάθησε και πάλι να ξεφύγει, έκανε ελιγμό και χτύπησε την μηχανή του αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά.

Εν τέλει ο οδηγός συνελήφθη και όπως αποδείχθηκε από έρευνα, πρόκειται για 16χρονο που οδηγούσε μηχανή η οποία είχε κλαπεί από τα Εξάρχεια πριν από λίγες ημέρες.

Ο αστυνομικός οδηγήθηκε στο «401» για να λάβει τις πρώτες βοήθειες ενώ ο 16χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Ομόνοιας.