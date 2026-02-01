Κινηματογραφική ληστεία στην Κατερίνη: Έκλεψαν από βενζινάδικο αυτοκίνητο γεμάτο κοσμήματα – 300.000 ευρώ η λεία τους

Ένας 54χρονος στην Κατερίνη ήρθε αντιμέτωπος με δύο ληστές που του έκλεψαν το αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο, όπως είπε, υπήρχαν κοσμήματα αξίας περίπου 300.000 ευρώ.

Ο άντρας είναι πωλητής κοσμημάτων και είχε πάει στην πόλη για δουλειά. Το βράδυ της Πέμπτης 29.01.2026, γύρω στις 9 το βράδυ, σταμάτησε σε ένα βενζινάδικο στον παλιό δρόμο Κατερίνης- Θεσσαλονίκης για να ελέγξει τα λάστιχα του οχήματός του, γιατί ένα φαινόταν ξεφούσκωτο.

Τότε ένα αυτοκίνητο με δύο άτομα τον πλησίασε. Ο ένας πήγε στο όχημα του 54χρονου, μπήκε στη θέση του οδηγού και έφυγε με το αυτοκίνητο. Ο 54χρονος προσπάθησε να τον σταματήσει, κρατώντας το παράθυρο, αλλά μετά από περίπου 200 μέτρα αναγκάστηκε να αφήσει, όταν χτύπησε πάνω σε άλλο όχημα.

Από αυτό τραυματίστηκε και έπαθε κατάγματα, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι δράστες έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Λίγο αργότερα, το κλεμμένο αυτοκίνητο βρέθηκε καμένο κοντά στην ΠΑΘΕ, στο 40ό–50ό χιλιόμετρο προς Θεσσαλονίκη, έξω από την Κατερίνη.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την πορεία τους προς τη διαφυγή.

Την υπόθεση ερευνά η αστυνομία της Κατερίνης, που προσπαθεί να βρει και να συλλάβει τους δράστες.