Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στον Κηφισό – Πού υπάρχουν προβλήματα αυτή την ώρα

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το απόγευμα της Τρίτης (10.03.2026) σε αρκετά σημεία της Αττικής, με την κίνηση στους δρόμους να βρίσκεται στο «κόκκινο» σε αρκετές κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Έντονη είναι η κίνηση στους δρόμους σε όλη την Αθήνα, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται, για ακόμη μία φορά, στη Λεωφόρο Κηφισού. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα, κατά διαστήματα, και στα δύο ρεύματα, με τις χαμηλότερες ταχύτητες να καταγράφονται στο ύψος του Αιγάλεω και του Περιστερίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα που διέρχονται από το Μαρούσι και το Χαλάνδρι, καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείων προς το κέντρο.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος του Νέου Κόσμου, αλλά και στους κόμβους σύνδεσης με τις εθνικές οδούς.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή, ενώ συστήνεται η χρήση εναλλακτικών διαδρομών όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζεται και στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Μαρούσι.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Περιφερειακή Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο προς Λ. Καρέα – Αλίμου. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 10, 2026

«Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Περιφερειακή Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο προς Λ. Καρέα – Αλίμου», αναφέρεται σε ανάρτηση – ανακοίνωση της Αττικής οδού.