Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στον Κηφισό – Πού υπάρχουν προβλήματα αυτή την ώρα

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σε Κηφισό, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Συγγρού αλλά και σε τμήματα της Αττικής Οδού κοντά στους κόμβους σύνδεσης με τις εθνικές οδούς
Κίνηση

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το απόγευμα της Τρίτης (10.03.2026) σε αρκετά σημεία της Αττικής, με την κίνηση στους δρόμους να βρίσκεται στο «κόκκινο» σε αρκετές κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Έντονη είναι η κίνηση στους δρόμους σε όλη την Αθήνα, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται, για ακόμη μία φορά, στη Λεωφόρο Κηφισού. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα, κατά διαστήματα, και στα δύο ρεύματα, με τις χαμηλότερες ταχύτητες να καταγράφονται στο ύψος του Αιγάλεω και του Περιστερίου.

Παράλληλα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα που διέρχονται από το Μαρούσι και το Χαλάνδρι, καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείων προς το κέντρο.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος του Νέου Κόσμου, αλλά και στους κόμβους σύνδεσης με τις εθνικές οδούς.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή, ενώ συστήνεται η χρήση εναλλακτικών διαδρομών όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία.

Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζεται και στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Μαρούσι.

«Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Περιφερειακή Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο προς Λ. Καρέα – Αλίμου», αναφέρεται σε ανάρτηση – ανακοίνωση της Αττικής οδού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
69
56
54
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει η Ελληνίδα προπονήτρια Ελένη Καπογιάννη για την διαμονή της στο Ιράν: «Η εθνική μπάσκετ γυναικών δεν βγάζει ποτέ το χιτζάμπ»
«Απαγορεύονται άντρες θεατές σε παιχνίδια γυναικών στο Ιράν, οι παίκτριες άφηναν τη μπάλα για να φτιάξουν τη μαντίλα» λέει η Ελένη Καπογιάννη
Ελένη Καπογιάννη
Έκρηξη σε γυμνάσιο του Ηρακλείου: Μαθητές έφτιαξαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην αυλή του σχολείου τους
«Από τους αστυνομικούς μάθαμε ότι η κατασκευή ήταν πολύ επικίνδυνη, υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα, φωτοβολίδα - Αν κάτι είχε πάει στραβά, θα είχαμε τραγωδία» ανέφερε εργαζόμενος του σχολείου
Προαύλιο σχολείου
Newsit logo
Newsit logo