Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό

Το πρωί της Τετάρτης (23.09.2026) η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη στους δρόμους της Αθήνας και ιδιαίτερα στον Κηφισό.

Η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στο καθοδικό ρεύμα, η κίνηση εκτείνεται έως και τη Μεταμόρφωση.

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Δυσκολία παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, και στο ύψος της οδού Βικέλα (περιοχή Πατησίων), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

Παράλληλα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ δυσκολίες καταγράφονται και στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη. Η κίνηση έχει επηρεαστεί λόγω σύγκρουσης τεσσάρων αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο.

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Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, με την κυκλοφορία να επιβαρύνεται σταδιακά όσο περνά η ώρα.

Την ίδια ώρα, προβλήματα παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος αυξάνεται.

Στην Αττική Οδό καταγράφονται:

Καθυστερήσεις, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25-30 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ 10-15 λεπτά υπολογίζονται στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/M09zjGFVJj — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 23, 2026

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ανέρχονται σε 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 5-10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.