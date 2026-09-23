Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια – Έρχεται νέα επιδείνωση από την Παρασκευή

Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας, με σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες, προβλέπονται σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ενώ σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ τη Δευτέρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ στα πελάγη. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, την Τετάρτη αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

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Η εικόνα του καιρού αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά, κυρίως από το απόγευμα. Μέχρι τότε αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλία (και ιδιαίτερα στη Μαγνησία), τις Σποράδες και την Εύβοια.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να φτάνει:

Δυτική Μακεδονία: 4 έως 19 βαθμούς

Μακεδονία και Θράκη: 6 έως 24 βαθμούς

Ήπειρος: 4 έως 25-26 βαθμούς

Θεσσαλία: 6 έως 23 βαθμούς

Υπόλοιπα ηπειρωτικά: 8 έως 24-25 βαθμούς

Κρήτη: 14 έως 27 βαθμούς

Επτάνησα: 17 έως 24-25 βαθμούς

Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο: 12 έως 20-22 βαθμούς

Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου: 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 5-6 μποφόρ.

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Στην Αττική προβλέπονται αρχικά νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, έως 3-4 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια του νομού θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές, με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού, με περισσότερη ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το κρύο θα είναι αισθητό κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μάλιστα, σε βόρειες και ορεινές περιοχές, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να πλησιάσουν ακόμη και τους 0 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Παρασκευή αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, με βροχές κυρίως στα δυτικά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία.