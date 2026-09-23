Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρή 32χρονη μαζί με το σκυλάκι από αναθυμιάσεις μετά από φωτιά στο σπίτι της

Τραγική κατάληξη είχε και το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στον χώρο και υπέκυψε επίσης από τις αναθυμιάσεις
Νεκρή 32χρονη μαζί με το σκυλάκι από αναθυμιάσεις μετά από φωτιά στο σπίτι της
Νεκρή 32χρονη μαζί με το σκυλάκι από αναθυμιάσεις μετά από φωτιά στο σπίτι της/ LamiaReport.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγική κατάληξη είχε μια 32χρονη γυναίκα μαζί με το σκυλάκι της που έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της στη Φθιώτιδα.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (23.09.2026) στη Βίτωλη του δήμου Μακρακώμης στη Φθιώτιδα καθώς μια 32χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο ίδιο της το σπίτι μετά από φωτιά.

Μάρτυρας ανέφερε ότι η γυναίκα είχε ετοιμάσει φαγητό νωρίτερα ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η φωτιά ξεκίνησε από κάποιο μαγειρικό σκεύος ή από άλλη αιτία, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Η γυναίκα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από γείτονες χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς να φέρει εγκαύματα στο σώμα της, γεγονός που συγκλίνει στην εκτίμηση ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία εξαιτίας των πυκνών καπνών.

LamiaReport.gr
LamiaReport.gr

Τραγική κατάληξη είχε και το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στον χώρο και υπέκυψε επίσης από τις αναθυμιάσεις.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ η σορός της 32χρονης πρόκειται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
355
114
98
80
75
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αναβιώνει ο εφιάλτης της στυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα στο Εφετείο - Οι τρεις δικογραφίες και οι ευθύνες των αστυνομικών
Η Κυριακή Γρίβα έχασε τη ζωή της από τα μανιώδη χτυπήματα του πρώην συντρόφου της, ο οποίος ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την κατέσφαξε
Η Κυριακή Γρίβα
Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Η Πηνελόπη προσπάθησε να αμυνθεί από τις μαχαιριές του δολοφόνου της – Σήμερα το τελευταίο αντίο
Εικάζεται ότι προσπάθησε να φύγει και υπήρξε καταδίωξη, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο 27χρονος να την αιφνιδίασε και να μην είχαν κάποιο ραντεβού
Το 25χρονο θύμα της δολοφονίας
Newsit logo
Newsit logo