Κυριακή Γρίβα: Αναβιώνει ο εφιάλτης στο Εφετείο – Οι τρεις δικογραφίες για τη στυγερή δολοφονία 

Στη δικαστική αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών μεταφέρονται σήμερα (23.09.2026) οι τραγικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024, στην είσοδο του Αστυνομικού Τμήματος των Αγίων Αναργύρων, όταν η Κυριακή Γρίβα ψυχορραγούσε αβοήθητη μπροστά σε αστυνομικούς, νωχελικούς θεατές της δολοφονίας της.

Η Κυριακή Γρίβα έχασε τη ζωή της από τα μανιώδη χτυπήματα του πρώην συντρόφου της, ο οποίος ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την κατέσφαξε. Η 28χρονη είχε καταφύγει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει βοήθεια και προστασία από την καταδιωκτική μανία του 39χρονου πρώην συντρόφου της, ο οποίος ανενόχλητος και ανεμπόδιστος, όρμησε πάνω στο άτυχο κορίτσι και τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Το στοιχείο που έκανε ακόμα τραγικότερη την είδηση ήταν ότι τόσο ο εξωτερικός σκοπός, όσο και οι υπόλοιποι αστυνομικοί στη βάρδια παρέμειναν θεατές στην τραγωδία, με αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή μπροστά στα μάτια τους.

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Τραγικές φιγούρες, η Δέσποινα Καλέα, μητέρα της Κυριακής και ο Θανάσης Γρίβας, πατέρας του θύματος, που μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας δίκης, καλούνται να έρθουν ξανά αντιμέτωποι με τον καθ΄ομολογίαν δολοφόνο του παιδιού τους. Ο 41χρονος πρωτοδίκως καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κρατείται έως σήμερα στο Ψυχιατρείο του Κορυδαλλού, καθώς θεωρήθηκε ψυχικά ασταθής και επικίνδυνος για τον εαυτό του και τους γύρω του. Δια του συνηγόρου του είχε υποστηρίξει ότι αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και είχε ζητήσει την καταδίκη του με μειωμένο καταλογισμό. Στην απολογία του είχε υποστηρίξει ότι δε θυμάμαι τίποτα για τη στυγερή του πράξη, ούτε τι επακολούθησε για ώρα μετά, μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν κανέναν από τους τακτικούς δικαστές και τους ενόρκους και ομόφωνα ο Α.Κ. καταδικάστηκε για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του.

Οι ευθύνες των αστυνομικών και ποινές- χάδι από την ΕΛ.ΑΣ.

Πέραν της βασικής δικογραφίας για τη στυγερή δολοφονία του 28χρονου κοριτσιού που τα έκανε όλα σωστά, αλλά η Πολιτεία δεν κατάφερε να την προστατεύσει, στη δικαιοσύνη εκκρεμούν ακόμη δύο δικογραφίες για την υπόθεση. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, εξεδόθη βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών για την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων σε δίκη για θανατηφόρα έκθεση. Στο «σκαμνί» θα καθίσουν ο εξωτερικός σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια δυτικής Αττικής και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης, που στο αίτημα της Κυριακής Γρίβα για μεταφορά της στο σπίτι με περιπολικό, της απάντησε το εξοργιστικό «το περιπολικό δεν είναι ταξί!». Σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα και οι τέσσερις αστυνομικοί φέρουν πολύ σοβαρές ευθύνες για τη διαχείριση του περιστατικού, με αποτέλεσμα να εκθέσουν την Κυριακή Γρίβα σε σοβαρότατο κίνδυνο και τελικά στο θάνατο.

«Οι κατηγορούμενοι ενεργώντας από πρόθεση, δια παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης» αναφέρεται σχετικά στο δικαστικό σκεπτικό.

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Οι τρεις δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας στο πολυσέλιδο βούλευμά τους, «ραπίζουν» τους τέσσερις αστυνομικούς, για τα εγκληματικά λάθη στην καταγγελία της Κυριακής Γρίβα ότι κινδυνεύει από τον πρώην σύντροφό της. Αναφορικά με τον εξωτερικό σκοπό, που είχε βάρδια στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, καταδικασμένο ήδη για άλλη ποινική υπόθεση, στο βούλευμα αναφέρεται, ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της καταγγέλλουσας κινήθηκε πεζός, φέροντας μαχαίρι, προσέγγισε την καταγγέλλουσα, η οποία βρισκόταν έξω από αστυνομικό τμήμα και σε απόσταση 1.5 μέτρου από το φυλάκιο και της επιτέθηκε με σφοδρότητα με μαχαίρι.

Για την επόπτρια αστυνομικών τμημάτων δυτικής Αττικής, επισημαίνεται ότι δε βοήθησε την άτυχη 28χρονη κοπέλα που έφτασε έντρομη στο τμήμα για να ζητήσει βοήθεια από τον πρώην σύντροφό της, δεν τη βοήθησε και δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας για το πώς έπρεπε να κατευθύνει την Κυριακή Γρίβα. Σε σχέση με την αξιωματικό υπηρεσίας, οι δικαστές της καταλογίζουν ότι δεν επικοινώνησε με το Κέντρο Άμεσης Δράσης για να εντοπιστεί ο δράστης και δε μερίμνησε για την εύρεση περιπολικού, προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή Γρίβα στο σπίτι της με ασφάλεια. Στο δικαστικό βούλευμα γίνεται αναφορά σε περιπολικό που βρισκόταν διαθέσιμο στο εν λόγω Τμήμα και δεν αξιοποιήθηκε.

Τέλος, για τον εκφωνητή, οι δικαστές του καταλογίζουν ότι δεν αξιολόγησε τη σοβαρότητα του περιστατικού και κατόπιν τούτου δεν φρόντισε να βρει περιπολικό στο πλαίσιο επείγοντος συμβάντος ενδοοικογενειακής βίας, προωθώντας την υπόθεση ως κάρτα υψηλής προτεραιότητας «για να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Προσφυγή στο ΣτΕ για τις πειθαρχικές ποινές

Σε βάρος των τεσσάρων αστυνομικών έχουν επιβληθεί πειθαρχικές κυρώσεις από απλό πρόστιμο 300 ευρώ έως αποστέρηση κάποιων μισθών, με αποτέλεσμα να προκληθούν έντονες αντιδράσεις. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας με το σκεπτικό ότι οι επιβληθείσες ποινές ήταν ιδιαίτερα επιεικείς. Η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του ΣτΕ εχει αναβληθεί επ΄αόριστον.