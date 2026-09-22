Υπόθεση Μαζωνάκη: Τα αποκαλυπτικά sms της γιατρού και του υπνοθεραπευτή – Η κατάθεση που «αθωώνει» τον 58χρονο και η απάντηση του ΙΣΑ

Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την έρευνα να εξετάζει τον ρόλο του υπνοθεραπευτή και της ολιστικής γιατρού, καθώς και μια σειρά από ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα στοιχεία, προηγήθηκαν του θανάτου του.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, όταν έγινε η συνάντηση στο πατάρι μαγαζιού στο Ψυχικό με την παρουσία του υπνωτιστή, του Γιώργου Μαζωνάκη και ακόμη μιας γυναίκας – το νέο πρόσωπο που προστίθεται στην υπόθεση – που φαίνεται να γεφυρώνει τον υπνωτιστή με τον τραγουδιστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τίθεται το θέμα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλει να κάνει μια ανανέωση, για να αισθανθεί λίγο καλύτερα ενόψει των υποχρεώσεών του. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο καλλιτέχνης ενώ είχε την πρόθεση να πάει στο εξωτερικό, να κάνει κάποιες θεραπείες, ο υπνωτιστής του πρότεινε την 56χρονη γιατρό, και το ιατρείο του στο Κολωνάκι.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η 56χρονη γιατρός γνωρίζονταν από το 2021, πράγμα που θυμόταν και ο τραγουδιστής. Την επόμενη μέρα, την Τρίτη, ο γνωστός ερμηνευτής πήγε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου η 56χρονης του έκανε υδροθεραπεία. Από εκεί και πέρα φαίνεται μετά το τέλος του ραντεβού, ένας κύκλος συνεχών SMS, μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της κατηγορούμενης γιατρού.

Το ραντεβού και η διαδικασία υδροθεραπείας επιβεβαιώνεται από την ανταλλαγή μηνυμάτων της γιατρού και από τα στοιχεία που διαθέτει ο υπνωτιστής, κάτι που επιβάρυνε τον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη και του δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα με χάσιμο υγρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, με την υδροθεραπεία σύμφωνα με τους ειδικούς, υφίσταται ένα θέμα καταγεγραμμένο επιστημονικό. Όταν γίνεται υδροθεραπεία για ιατρικούς λόγους, σοβαρούς ιατρικούς λόγους, μετά δεν γίνεται πλασμαφαίρεση παρά μόνο μετά από πάροδο 48-72 ώρες. Όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται ότι το έκανε σε λιγότερο από 24 ώρες, παρόλο που δίσταζε και το είχε πει στην 56χρονη.

Η 56χρονη γιατρός έστειλε μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του υπνοθεραπευτή, ενημερώνοντας τον: «Δεν θέλει να κάνει πλασμαφαίρεση (σ.σ. ο Μαζωνάκης)». Τότε ο Νάσος Κομιανός, της απάντησε: «Άσε, θα το τακτοποιήσω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ».

Στη συνέχεια, υπάρχει μια σειρά SMS που επιβεβαιώνουν τον δισταγμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Την μοιραία Τετάρτη της 9ης Σεπτεμβρίου, και αφού είχαν πείσει τον τραγουδιστή να κάνει πλασμαφαίρεση και μετά να πάει ύπνωση στον υπνοθεραπευτή, ο Νάσος Κομιανός έστειλε ένα μήνυμα στην 56χρονη για να σιγουρευτεί ότι ισχύει το ραντεβού του με τον τραγουδιστή στις 17:00. «Ήρθε ο Μαζώ;» της έγραψε, με την γιατρό να απαντά «ναι ήρθε!».

Την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στην καρέκλα, συνδεδεμένος με το μηχάνημα και χωρίς τις αισθήσεις του, η γιατρός έστειλε μια φωτογραφία του και πάλι στον υπνωτιστή, την οποία συνόδευσε με το μήνυμα: «Όλα καλά». Το SMS ίσως να σχετίζεται πιθανόν με τους προηγούμενους δισταγμούς του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, σε μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στη γιατρό περίπου δύο ώρες μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη. Στο μήνυμα αναγράφεται η φράση «σε πήρα στο λαιμό μου». Ο υπνοθεραπευτής, εξηγώντας την φράση και το τι εννοούσε, είπε: «Ότι έγινε ζημιά μεγάλη»

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μηνύματος αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς εννοούσε ο αποστολέας, σε ποια γεγονότα αναφερόταν και εάν η φράση συνδέεται με αποφάσεις που προηγήθηκαν της ιατρικής πράξης.

Εξετάζεται το έμφραγμα ως πιθανή αιτία θανάτου

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαφορετικές περιγραφές για την εικόνα που παρουσίαζε ο δημοφιλής καλλιτέχνης πριν από την ιατρική διαδικασία. Από τη μία πλευρά, γιατροί και προσωπικό του ιατρείου φέρονται να υποστήριξαν ότι ο ασθενής παρουσίαζε έντονη ή ακραία υπερδιέγερση. Από την άλλη, μαρτυρίες ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή μαζί του λίγο νωρίτερα περιγράφουν μια διαφορετική εικόνα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που εξετάζονται, ο φαρμακοποιός της επιχείρησης που επισκέφτηκε ο τραγουδιστής πριν πάει στο Κολωνάκι, ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον ερμηνευτή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και ο ιδιοκτήτης πάρκινγκ που είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη την μοιράια Τετάρτη της 9ης Σεπτεμβρίου, κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που συμπεριφερόταν φυσιολογικά πριν από την άφιξή του στην κλινική.

Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα της έντονης υπερδιέγερσης που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, περιέγραψαν οι εργαζόμενες του ιατρείου. Η αντίφαση αυτή αποτελεί ένα από τα σημεία που καλούνται να αξιολογήσουν οι αρχές.Παράλληλα, εξετάζεται ο ισχυρισμός ότι η συγκεκριμένη περιγραφή της κατάστασής του ενδεχομένως συνδέθηκε με τη χορήγηση κατασταλτικών φαρμακευτικών ουσιών ή μέθης.

Μεγάλη βαρύτητα έχουν τα ευρήματα της νεκροψίας του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εντοπίστηκε σχετικά εκτεταμένη ισχαιμία στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο. Είναι το μυϊκό τοίχωμα ανάμεσα στις δύο κοιλίες της καρδιάς, σχετικά εκτεταμένο, που θα εξεταστεί από την ιστολογική εξέταση αν πρόκειται για έμφραγμα και ένα δείγμα εμφράγματος που μπορεί να συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Και με αυτό βέβαια πρέπει να εξεταστεί πότε υπήρξε αυτό το έμφραγμα.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της διερεύνησης, καθώς δεν είχε αναφερθεί προηγούμενο ιστορικό καρδιοπάθειας ή στεφανιαίας νόσου.

Οι ιατροδικαστές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ισχαιμική αλλοίωση συνδέεται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, να προσδιοριστεί όσο είναι δυνατόν ο χρόνος εκδήλωσής του.

Το συγκεκριμένο στοιχείο είναι κρίσιμο για την ανασύνθεση των τελευταίων ωρών, καθώς θα πρέπει να συσχετιστεί με τη χρονική ακολουθία των ιατρικών πράξεων και την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλασμαφαίρεση.

Στο μικροσκόπιο οι τοξικολογικές εξετάσεις

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις σχετικά με το εάν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρχαν βενζοδιαζεπίνες ή άλλες φαρμακευτικές ουσίες με κατασταλτική ή δυνητικά τοξική δράση, καθώς και σε ποιες συγκεντρώσεις.

Όσον αφορά το θέμα του πόσο επηρέασε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δηλαδή η ροή αίματος μεγάλης ποσότητας αίματος κτλ., ότι μπορεί να γίνει μια προσπάθεια. Είναι εξαιρετικά δύσκολο διότι μπορεί να δημιουργηθεί θρόμβωση. Θρόμβωση δεν είδαν στη νεκροψία αρχικά. Θα το εξετάσουν στην πορεία.

Μπορεί να υπάρχει εμβολή αέρα, να μπήκε αέρας από το σωλήνα που επίσης είναι ένα μεγάλο προβληματικό σημείο. Πρέπει να ελεγχθούν οι φυσαλίδες αν βγάζουν τα όργανα, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο διότι πρέπει να μπουν σε νερό.

Το τρίτο είναι ότι πρέπει να δουν αν είναι πρησμένα τα όργανα από μεγάλη ποσότητα υγρών και αυτό θα προσπαθήσουν να το εξετάσουν. Υπάρχει μια εικόνα για τα αίτια θανάτου του αλλά μεγάλη σημασία έχουν η ιστολογική και η τοξικολογική εξέταση για αυτές τις ουσίες που τυχόν του χορηγήθηκαν.

Η κατάθεση της εργαζόμενης και η «αθώωση» του παθολόγου

Η 28χρονη γραμματέας είχε δώσει δύο καταθέσεις κατά το προανακριτικό στάδιο. Στην πρώτη της κατάθεση είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 15:30. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή, ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο πριν από τις 15:30, γεγονός που δημιουργεί διαφοροποίηση σε σχέση με την αρχική της περιγραφή για τον χρόνο άφιξής του.

Στην προανακριτική της κατάθεση η 28χρονη, γραμματέας του ιατρείου, είχε περιγράψει ως εξής την άφιξη και την παραμονή του τραγουδιστή: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ραντεβού για τη 13:00, ωστόσο εμφανίστηκε στο χώρο του ιατρείου στις 15:30. Μπήκε απευθείας στο γραφείο της γιατρού. Την ώρα άφιξης του, ο άλλος γιατρός ήταν στο γραφείο του. 45 λεπτά αργότερα και αφού ο γιατρός μπαινοέβγαινε στο γραφείο της εξέτασης, μου ζητήθηκε να καλέσω το ΕΚΑΒ».

Η 28χρονη γραμματέας, παράλληλα, έδωσε ένα νέο στοιχείο που δεν είχε αναφέρει αρχικά, το οποίο «αθωώνει» τον 58χρονο γιατρό. Η νεαρή γυναίκα ανέφερε ότι ο γιατρός στις 15:30 βρισκόταν στον καναπέ το γραφείου του και κοιμόταν. Τότε ήρθε στο ιατρείο του ο ασθενής με τον οποίο είχε ραντεβού, και στον οποίο έδωσε στις 16:05 το παραπεμπτικό που έδειξε και στις αρχές.

Στη συνέχεια η 28χρονη ως μάρτυρας υπεράσπισης στην ανάκριση του γιατρού, είπε ότι ο 58χρονος παθολόγος ενώ ήταν στο ραντεβού με τον ασθενή, ενημερώθηκε γύρω στις 16:10 ότι κάτι συμβαίνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτά τα λεγόμενα επιβεβαιώνουν τα όσα υποστηρίζει ο ίδιος ο γιατρός.

Εντύπωση προκαλούν οι αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει η 28χρονη γραμματέας στην παλιά και τη νέα κατάθεσή της. Η γυναίκα κατέθεσε ως μάρτυρας, ωστόσο στον ανακριτή τη συνόδευσε ο δικηγόρος των δύο γιατρών. Στην αρχική της κατάθεση η εργαζόμενη είχε πει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο του Κολωνακίου στις 15:30, πράγμα που διαψεύστηκε καθώς αποδείχτηκε ότι η ώρα άφιξής του ήταν λίγα λεπτά πριν τις 14:00.

Τότε, η κοπέλα επέμενε στα λεγόμενά της, δήλωνε σίγουρη για την ώρα άφιξης του τραγουδιστή και έλεγε ότι την ώρα που μπήκε στο ιατρείο, κατέρρευσε. Η ίδια επιβεβαιώνει ότι ο 58χρονος δεν ασχολήθηκε με τον ερμηνευτή όσο βρισκόταν στην κλινική, ενώ παραδέχτηκε ότι μαζί με τις 3 νοσηλεύτριες καθάρισαν τον χώρο της κλινικής μετά το τραγικό περιστατικό.

Σε αυτή την κατάθεση θα στηριχτεί ο 58χρονος παθολόγος για να υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης.

Έως την Παρασκευή έχουν τη δυνατότητα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες αίτημα αποφυλάκισης στο συγκεκριμένο στάδιο αναμένεται να υποβάλει μόνο ο 58χρονος γιατρός.

Στο πλαίσιο της ανάκρισης αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του ιατρείου, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσα είχαν υποστηρίξει κατά την προανάκριση. Οι νέες καταθέσεις αναμένεται να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στην αποσαφήνιση των χρονικών σημείων που περιγράφονται από τους εργαζομένους και στη διασταύρωση των όσων έχουν ήδη καταγραφεί στην προανάκριση.

Η απάντηση του ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει ότι μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν είχε δεχθεί επίσημη καταγγελία για παράνομη λειτουργία ή για εγκατάσταση μηχανημάτων στα συγκεκριμένα ιατρεία. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι προηγούμενες ενέργειες και οι έλεγχοι του Συλλόγου είχαν γίνει αυτεπάγγελτα, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είχε φτάσει στον ΙΣΑ άτυπη πληροφορία από γιατρό, η οποία οδήγησε σε αιφνιδιαστικό έλεγχο.

Σύμφωνα με το έγγραφο, τον Ιούλιο του 2025 γιατρός-μέλος του ΙΣΑ έδωσε, σε προσωπική και άτυπη επικοινωνία, πληροφορίες σχετικά με θεραπείες και μηχανήματα που φέρονταν να υπάρχουν στο ιατρείο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «δόθηκε εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο και αυστηρό έλεγχο, με σαφείς οδηγίες για τη διερεύνηση των αναφερόμενων θεραπειών και της ύπαρξης των σχετικών μηχανημάτων».

Ο ΙΣΑ σημειώνει ότι ζήτησε από τον γιατρό που είχε δώσει τις πληροφορίες να προχωρήσει και σε έγγραφη καταγγελία, ώστε να διευκολυνθεί ο έλεγχος με τη συμμετοχή και άλλων Αρχών, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το έγγραφο, εκείνος αρνήθηκε.

Κατά την αυτοψία της 25ης Ιουλίου 2025, η Επιτροπή Ελέγχου διαπίστωσε την ύπαρξη μηχανημάτων που είχαν ήδη δηλωθεί από το 2018, καθώς και ενός μηχανήματος φυγόκεντρου. Για το τελευταίο, ο ΙΣΑ ζήτησε να απομακρυνθεί άμεσα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν αλλαγές στη διαμόρφωση του χώρου και ζητήθηκε νέα κάτοψη.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, οι δύο γιατροί κατέθεσαν στον ΙΣΑ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», δηλώνοντας ότι είχαν συμμορφωθεί πλήρως με όσα τους είχαν ζητηθεί.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 17 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε νέα αιφνιδιαστική επίσκεψη. Ο έλεγχος, όμως, δεν έγινε, καθώς τα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία ήταν κλειστά.

Νέα αυτοψία πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025 . Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τότε δεν βρέθηκαν στον χώρο προσαρτήματα συσκευής οζονοθεραπείας ή άλλο μηχάνημα «με το οποίο να είναι δυνατή η διενέργεια πλασμαφαίρεσης».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα περιγράφονται για το καλοκαίρι του 2026. Στις 23 Ιουλίου, γιατρός του ιατρείου απέστειλε στον ΙΣΑ επιστολή με θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας».

Στην επιστολή αναφερόταν: «Με το παρόν σας γνωστοποιώ ότι προέβην στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος για το ήδη εγκατεστημένο στο ιατρείο μου μηχάνημα οζονοθεραπείας .» Σύμφωνα με το έγγραφο του ΙΣΑ, η επιστολή και τα συνοδευτικά στοιχεία τοποθετήθηκαν στον σχετικό φάκελο προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή.

. Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τότε δεν βρέθηκαν στον χώρο προσαρτήματα συσκευής οζονοθεραπείας ή άλλο μηχάνημα «με το οποίο να είναι δυνατή η διενέργεια πλασμαφαίρεσης». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα περιγράφονται για το καλοκαίρι του 2026. Στις 23 Ιουλίου, γιατρός του ιατρείου απέστειλε στον ΙΣΑ επιστολή με θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας». Στην επιστολή αναφερόταν: «Με το παρόν σας γνωστοποιώ ότι προέβην στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος για το ήδη εγκατεστημένο στο ιατρείο μου μηχάνημα .» Σύμφωνα με το έγγραφο του ΙΣΑ, η επιστολή και τα συνοδευτικά στοιχεία τοποθετήθηκαν στον σχετικό φάκελο προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την επεξεργασία των εγγράφων, εντοπίστηκε τιμολόγιο της 5ης Ιουνίου 2026, συνολικής αξίας 29.509,98 ευρώ. Στο αγγλόφωνο τιμολόγιο γινόταν αναφορά σε αγορά μηχανήματος «inuspheresis double Filtration Device». Μετά το συγκεκριμένο εύρημα, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, αποφασίστηκε να προγραμματιστεί αιφνιδιαστικός έλεγχος μέσα στον Σεπτέμβριο, ώστε η Επιτροπή να διαπιστώσει την ακριβή φύση του μηχανήματος.

Στο ίδιο έγγραφο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ξεκαθαρίζει ότι ο όρος «κέντρο ευεξίας και μακροζωίας» δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία, ενώ, όπως αναφέρει, δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ο όρος «αναγεννητική θεραπεία» ως ιατρική ειδικότητα ή ως τμήμα εκπαίδευσης κάποιας ειδικότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, την τελευταία πενταετία έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες σε 25 περιπτώσεις φορέων που παραπέμπουν σε υπηρεσίες ευεξίας, από τις οποίες οι 15 έγιναν μετά από καταγγελία. Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις επιβλήθηκε πρόστιμο ή αφαιρέθηκε η βεβαίωση λειτουργίας, ενώ τέσσερις φάκελοι διαβιβάστηκαν σε άλλες αρμόδιες Αρχές.

Έξι καταγγελίες την ημέρα

Ιδιωτικές μονάδες με μηχανήματα χωρίς άδειες, παραπλανητικές αναφορές για σωτήριες θεραπείες και πειρατικές μέθοδοι συμπληρώνουν το παζλ των καταγγελιών για τα όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είναι αποκαλυπτικά. Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μόνο το 2025 έγιναν 2.257 καταγγελίες για θέματα υγείας δηλαδή περίπου έξι καταγγελίες την ημέρα, από τις οποίες οι 407 έχουν γίνει στην Αττική.

Επιπλέον, ζητήθηκαν 16 έρευνες για θέματα ύποπτων ενεργειών στον τομέα της υγείας.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ανέδειξε το ζήτημα της έλλειψης ελέγχου, αλλά και τη δράση θεραπευτών που πουλούν επικίνδυνες μεθόδους αποτοξίνωσης και αναζωογόνησης.