Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στα μπλόκα των αγροτών – Ουρές χιλιομέτρων στη Βοιωτία

Με υπομονή θα πρέπει να «οπλιστούν» οι οδηγοί που κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, σε αρκετές περιοχές της Βοιωτίας, καθώς η κίνηση στους δρόμους είναι έντονη, με την κυκλοφορία των οχημάτων να πραγματοποιείται με μεγάλη δυσκολία.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί από τους εκδρομείς των Χριστουγέννων που προσπαθούν να επιστρέψουν στην Αθήνα, σε σημεία της Βοιωτίας, όπως το Μαρτίνο, ο Θεολόγος και η Αλίαρτος, λόγω των αγροτικών μπλόκων που δυσχεραίνουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού και σε γύρω δρόμους.

Στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, από τις 15:00 το μεσημέρι ξεκίνησαν να σχηματίζουν ουρές τα διερχόμενα οχήματα, ενώ η κίνηση αναμένεται να μεγαλώσει όσο θα περνούν οι ώρες.

Στην γέφυρα του Μαρτίνου υπάρχει εκτροπή των οχημάτων προς τον παράδρομο για Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με ακόμη μεγαλύτερη υπομονή. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και έξω από τη Θήβα, με ουρά περίπου 6 χλμ. να έχει σχηματιστεί.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή του Μαρτίνου στο 125 χλμ της ΠΑΘΕ, το μποτιλιάρισμα ξεκινά λίγο μετά τα διόδια της Τραγάνας καθώς τα οχήματα που κινούνται στον άξονα ΠΑΘΕ προς Αθήνα υποχρεώνονται να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Στην περιοχή της Λαμίας, λίγο πριν από το μπλόκο στον Μπράλο, τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς την Αθήνα ήταν υποχρεωμένα να διέρχονται από μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας. Οι αγρότες από χθες είχαν αποσύρει τα τρακτέρ για να δώσουν άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία ενεργοποιήθηκε σήμερα για να «σπάσει» την κίνηση των οχημάτων.

Από το κυκλοφοριακό χάος δεν εξαιρέθηκαν και οι παράδρομοι της Βοιωτίας, με αργές ταχύτητες να κινούνται τα οχήματα στην Αλίαρτο. Παράλληλα, στο «κόκκινο» είναι η εθνική οδός και στο ύψος των Θερμοπυλών.

Καραμπόλα 7 οχημάτων στην Αθηνών – Κορίνθου

Καραμπόλα επτά οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28.12.2025) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων.

Το ατύχημα σημειώθηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ρεύμα προς Αθήνα, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, παρά μόνο για υλικές ζημιές. Όπως είναι φυσικό, στο σημείο υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.

Μπλόκο στην περιμετρική της Πάτρας

Στην Πάτρα, σε εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας.

Οι αγρότες είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.