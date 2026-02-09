Συμβαίνει τώρα:
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό
Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Στα «κόκκινα» βρίσκονται και σήμερα πολλοί κεντρικοί δρόμοι του λεκανοπεδίου
Κίνηση
Photo / Eurokinissi

Με αυξημένη κίνηση ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (09.02.2026) στους βασικούς άξονες της Αττικής, με πολλούς δρόμους να παρουσιάζουν εικόνα έντονης συμφόρησης. Σε αρκετά σημεία οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ ο Κηφισός διατηρεί για ακόμη μία ημέρα τα «πρωτεία» στην ταλαιπωρία, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.

Η αυξημένη κίνηση επηρεάζει μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου, με καθυστερήσεις σε πολλούς άξονες του δρόμου προς και από το κέντρο. Ιδιαίτερα επιβαρυμένες είναι η είσοδος και η έξοδος της Αθηνών-Κορίνθου/Λεωφόρου Αθηνών, καθώς και η Αθηνών-Λαμίας από το ύψος της Αθήνας έως τον κόμβο Καλυφτάκη και αντίστροφα.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Θηβών, την Ιερά Οδό και την Πέτρου Ράλλη. Δύσκολη είναι η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, όπου χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται σε Μεσογείων, Κατεχάκη (και στα δύο ρεύματα), Κηφισίας, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Καλλιρρόης και Συγγρού.

Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται ακόμη στο λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από Άλιμο έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, καθώς και σε Βάρης-Κορωπίου, Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη και Λεωφόρο Σχιστού. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και, όπου είναι εφικτό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

kinisi

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά παρατηρούνται και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

 

Για ακόμη μία ημέρα οι οδηγοί από νωρίς θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
99
73
72
69
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νέος γύρος με καταιγίδες σε Αιγαίο και δυτικά από σήμερα - Με βροχές και νοτιάδες θα ψήσουμε την Τσικνοπέμπτη
Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια και η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών - Το καμπανάκι του μετεωρολόγου για τα κορεσμένα εδάφη σε ανατολικό Αιγαίο και δυτική Ελλάδα
Βροχή
Newsit logo
Newsit logo