Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Με αυξημένη κίνηση ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (09.02.2026) στους βασικούς άξονες της Αττικής, με πολλούς δρόμους να παρουσιάζουν εικόνα έντονης συμφόρησης. Σε αρκετά σημεία οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ ο Κηφισός διατηρεί για ακόμη μία ημέρα τα «πρωτεία» στην ταλαιπωρία, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.

Η αυξημένη κίνηση επηρεάζει μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου, με καθυστερήσεις σε πολλούς άξονες του δρόμου προς και από το κέντρο. Ιδιαίτερα επιβαρυμένες είναι η είσοδος και η έξοδος της Αθηνών-Κορίνθου/Λεωφόρου Αθηνών, καθώς και η Αθηνών-Λαμίας από το ύψος της Αθήνας έως τον κόμβο Καλυφτάκη και αντίστροφα.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Θηβών, την Ιερά Οδό και την Πέτρου Ράλλη. Δύσκολη είναι η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, όπου χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται σε Μεσογείων, Κατεχάκη (και στα δύο ρεύματα), Κηφισίας, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Καλλιρρόης και Συγγρού.

Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται ακόμη στο λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από Άλιμο έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, καθώς και σε Βάρης-Κορωπίου, Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη και Λεωφόρο Σχιστού. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και, όπου είναι εφικτό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά παρατηρούνται και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 9, 2026

Για ακόμη μία ημέρα οι οδηγοί από νωρίς θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή στους δρόμους του λεκανοπεδίου.