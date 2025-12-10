Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού – Στο «κόκκινο» Αττική Οδός και Κηφισίας

Δείτε live που έχει κίνηση
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Κινηση
Photo / Eurokinissi

Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, από πολύ νωρίς το πρωί της Τετάρτης (10.12.2025). Κηφισός, Κηφισίας, Αττική Οδός και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι στο «κόκκινο» προμηνύοντας πως η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων θα αργήσει να αποκατασταθεί.

Η κίνηση στους δρόμους προκαλεί και σήμερα «πονοκέφαλο» στους Αθηναίους οδηγούς. Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα καταγράφεται στον Κηφισό. Στην άνοδο υπάρχουν αναφορές για 2 τροχαία, το ένα στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών και το 2ο λίγο πιο κάτω από τα ΚΤΕΛ. Η κίνηση φτάνει μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Στην κάθοδο, κυκλοφοριακό χάος παρατηρείται από το ύψος του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» έως και τη λεωφόρο Αθηνών.

Δύσκολη και η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Με χαμήλες ταχύτητες οι οδηγοί σε Κηφισίας και Μεσογείων, και στα 2 ρεύματα.

Δείτε live εδώ που έχει κίνηση.

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό φτάνουν τα 20 λεπτά.

Με χαμηλές ταχύτητες και οι οδηγοί στη Ελ. Βενιζέλου στο ύψος του Καρέα αλλά και στην Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το ύψος του Χαϊδαρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
205
163
113
104
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ των αγροτών στον Βόλο για να αποκλείσουν το λιμάνι - Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ στην περιοχή
Δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν παραταχθεί στο Τελωνείο, αλλά και στο εμπορικό και επιβατικό τμήμα του λιμανιού στον Βόλο - Κινητοποίηση αγροτών στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, αποκλεισμένα 4 τελωνεία στη Μακεδονία
Αγρότες με τρακτέρ έξω από το λιμάνι του Βόλου
Ανανεώθηκε πριν 1 λεπτό
32
Ο Δημήτρης Κουρέτας στα μπλόκα με τους αγρότες – Τραγούδησε Περπινιάδη
Μια ακόμη επίσκεψη στήριξης στους αγρότες έκανε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο οποίος βρέθηκε στα μπλόκα Τρικάλων και Νίκαιας, με την παρουσία του να εξελίσσεται σε μια απρόσμενη στιγμή κεφιού
Ο Δημήτρης Κουρέτας τραγουδάει στα μπλόκα με τουσ αγρότες 5
Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγρότες αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους - Αποκλείουν το λιμάνι του Βόλου
Οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκα σε όλα τα τελωνεία στα βόρεια της χώρας και επιπλέον -εκτός από τις βασικές οδικές αρτηρίες- άρχισαν να κλείνουν και τους παράδρομους
Αγρότες στη Νίκαια της Λάρισας
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
30
Newsit logo
Newsit logo