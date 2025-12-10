Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού – Στο «κόκκινο» Αττική Οδός και Κηφισίας

Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, από πολύ νωρίς το πρωί της Τετάρτης (10.12.2025). Κηφισός, Κηφισίας, Αττική Οδός και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι στο «κόκκινο» προμηνύοντας πως η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων θα αργήσει να αποκατασταθεί.

Η κίνηση στους δρόμους προκαλεί και σήμερα «πονοκέφαλο» στους Αθηναίους οδηγούς. Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα καταγράφεται στον Κηφισό. Στην άνοδο υπάρχουν αναφορές για 2 τροχαία, το ένα στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών και το 2ο λίγο πιο κάτω από τα ΚΤΕΛ. Η κίνηση φτάνει μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Στην κάθοδο, κυκλοφοριακό χάος παρατηρείται από το ύψος του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» έως και τη λεωφόρο Αθηνών.

Δύσκολη και η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Με χαμήλες ταχύτητες οι οδηγοί σε Κηφισίας και Μεσογείων, και στα 2 ρεύματα.

Δείτε live εδώ που έχει κίνηση.

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό φτάνουν τα 20 λεπτά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/j3sh5jjzQe — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 10, 2025

Με χαμηλές ταχύτητες και οι οδηγοί στη Ελ. Βενιζέλου στο ύψος του Καρέα αλλά και στην Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το ύψος του Χαϊδαρίου.