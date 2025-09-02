Κίνηση στους δρόμους: «Στο κόκκινο» Κηφισός, Αττική οδός, Πειραιάς και λεωφόρος Αθηνών – Επιστρέφουν οι τελευταίοι αδειούχοι

Διακοπές τέλος, «τα κεφάλια μέσα»! Αυτή είναι η φράση που χαρακτηρίζει την μεγάλη επιστροφή των τελευταίων αδειούχων του καλοκαιριού, που γυρίζουν στην Αθήνα, ξεκούραστοι και με γεμισμένες μπαταρίες… οι οποίες ενδέχεται και να «αδειάσουν» άμεσα λόγω της έντονης κίνησης στους δρόμους.

Με πολλή υπομονή, λοιπόν, θα πρέπει να «οπλιστούν» οι οδηγοί στην Αθήνα σήμερα (02.09.2025). Η πρωτεύουσα αρχίζει και παίρνει την εικόνα που έχει και διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με την κίνηση στους δρόμους να «βαράει κόκκινο», κυρίως σε Κηφισό, Αττική οδό, κέντρο, Πειραιά, λεωφόρο Κηφισίας και λεωφόρο Αθηνών.

Στη λεωφόρο Κηφισού, «δεν πέφτει καρφίτσα» λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που επικρατεί και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Αιγάλεω στην άνοδο και μέχρι τον Πειραιά στην κάθοδο.

Με βήμα «σημειωτόν» κινούνται τα οχήματα σε όλους τους μεγάλους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα συναντάται στις: Συγγρού, Βασ. Σοφίας, Βασ. Αμαλίας, Αρδηττού, Σταδίου και Λ. Αλεξάνδρας.

Κατακόκκινες είναι και οι λεωφόροι Μεσογείων και Κηφισίας. Η πρώτη και στα δύο ρεύματα από Κατεχάκη έχως Αγία Παρασκευή, ενώ η δεύτερη από Κηφισιά μέχρι το Ψυχικό, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.

Παράλληλα, κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Τέλος, το αδιαχώρητο γίνεται στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, πράγμα που αποδεικνύει ότι πολλοί ταξιδιώτες κυρίως επιστρέφουν μετά τις διακοπές τους, ενώ δεν είναι λίγοι και εκείνοι που εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα τον Σεπτέμβριο.

Παρόμοια εικόνα έχει και η Αττική οδός, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ωστόσο, προβλήματα σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος του Χαλανδρίου.

