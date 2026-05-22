Αγρίνιο: 16χρονη επιτέθηκε και δάγκωσε μητέρα συμμαθήτριάς της γιατί της έκανε παρατήρηση

Τόσο η 16χρονη όσο και η μητέρα του άλλου κοριτσιού συνελήφθησαν όπως και οι γονείς της δράστιδας της επίθεσης
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Αγρίνιο όταν 16χρονη μαθήτρια επιτέθηκε και δάγκωσε μητέρα συμμαθήτριάς της στην οποία φέρεται να έκανε bullying τους τελευταίους δύο μήνες.

Σύμφωνα με το tempo24.news, όλα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης (21.5.26) όταν η 16χρονη μαθήτρια έξω από το ΕΠΑΛ Αγρινίου συνάντησε την επίσης 16 ετών κοπέλα και άρχισε να την απειλεί και να τη βρίζει.

Όπως κατήγγειλε το θύμα, δεχόταν bullying επί τουλάχιστον δύο μήνες και ενημέρωσε τη μητέρα της.

Η μητέρα του θύματος της επίθεσης πήγε να συναντήσει την 16χρονη και εκείνη της επιτέθηκε και της δάγκωσε.

Η 16χρονη και η μητέρα του άλλου κοριτσιού συνελήφθησαν και αλληλομηνύθηκαν. Συνελήφθησαν επίσης και η μητέρα της δράστιδας της επίθεσης.

