Τα σχόλια στα social για την εμφάνιση της Κατερίνας Μουτσάτσου στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού: «Όταν η ακροδεξιά ψέκα χτυπάει κόκκινο»

Από το viral βίντεο του 2012, στη σκηνή του Ολύμπιον και εκφράζοντας τη στήριξή της στο νέο κόμμα με το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»
Η Κατερίνα Μουτσάτσου / Eurokinissi
Η Κατερίνα Μουτσάτσου από το Λος Άντζελες όπου ζει εδώ και πολλά χρόνια ζει στο Λος Άντζελες, με τον σύζυγό της και τους δύο γιους τους βρέθηκε στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου ανέβηκε στη σκηνή του Ολύμπιον και μίλησε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αφορμή το βίντεο που είχε φτιάξει πριν από 14 χρόνια, την περίοδο των μνημονίων.

«Είμαι πολύ συγκινημένη που είμαι εδώ, είμαι απροετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν 14 χρόνια διότι αυτό το βίντεο με έκανε ενεργό πολίτη», είπε αρχικά η Κατερίνα Μουτσάτσου. 

«Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα σύστημα το οποίο με πολέμησε και δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου συνέβαινε και τώρα συμβαίνει σε όλους μας. Πλέον το θέμα μας είναι υπαρξιακό.

Τότε το ερώτημα ήταν: “Να είναι κανείς Έλληνας ή να μην είναι;”  Από τον διασυρμό που ζούσαμε τότε από τα διεθνή ΜΜΕ που μας λέγανε “τεμπέληδες” και δεν δουλεύαμε, ήταν υπαρξιακό τότε για μένα, τώρα είναι υπαρξιακό για όλη την Ελλάδα και τον Ελληνισμό Παγκοσμίως», πρόσθεσε η Κατερίνα Μουτσάτσου. 

«Αν νομίζουν ότι η χώρα μας έχει ρωσική επιρροή, κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια», είπε, από την πλευρά της, η Κατερίνα Μουτσάτσου. «Αφήνουμε τη γη, νομίζω ότι είναι υπερχρεωμένοι όλοι οι αγρότες.

Αν αδειάζει η επικράτεια και εγκαταλείψουμε, δημιουργείται σιγά σιγά μια άλλου είδους αποικία. Εκεί αρχίζουν τα πραγματικά προβλήματα», συνέχισε η Κατερίνα Μουτσάτσου, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο δημογραφικό.

Σε δηλώσεις της μετά την εκδήλωση, η κυρία Μουτσάτσου ανέφερε ότι «από την ιδιωτεία πέρασα στο να γίνω πολιτικό ον». Όπως δήλωσε, θα βοηθήσει σε αυτή τη νέα προσπάθεια, ούσα «γαλουχημένη», «μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς μπλόγκερ, τουιτεράδες».

Ερωτηθείσα για το εάν την εκφράζουν οι θέσεις του κόμματος, απάντησε: «Εάν μιλήσουμε για αυτά που ακούσαμε, ναι, βεβαίως, με εκφράζουν απόλυτα».

Στο Χ τα σχόλια δεν ήταν καθόλου θετικά για την ηθοποιό ειδικά αρκετά την ταυτίζουν με την Λατινοπούλου και αναφέρουν την προηγούμενη υποψηφιότητά της.

Όσοι θυμούνται την Κατερίνα Μουτσάτσου τη θυμούνται από την τηλεόραση και σειρές όπως το «Cheek to Cheek» και το «Θα σε δω στο πλοίο», ενώ είχε κάνει ένα πέρασμα από την ταινία «Hangover». Άλλοι, πάλι, την έχουν συνδέσει με το τραγούδι «Μια φορά» που ερμήνευσε με τον Δημήτρη Κοργιαλά.

Το 2012 είχε γίνει viral όταν, μέσα από ένα βίντεο υπό τον τίτλο «I am Hellene», σχολίασε την κατάσταση στην Ελλάδα της κρίσης. Τότε, την είχαν κατηγορήσει ότι αντέγραψε διαφήμιση καναδικής μπύρας και εκείνη είχε υπεραμυνθεί του βίντεό της.

Η ηθοποιός συμμετείχε στις ευρωεκλογές το 2024 με το ΕΠΑΜ (Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) του Δημήτρη Καζάκη και το κίνημα των «αγανακτισμένων».

Το 2013 παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στο Λος Άντζελες τον Αμερικανό παραγωγό Τσαρλς Κόμο, με τον οποίο απέκτησε δύο γιους.

