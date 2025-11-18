Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα

Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους της Αττικής το πρωί της Τρίτης (18.11.2025) με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Στον Κηφισό η κατάσταση είναι δύσκολή με τους οδηγούς που κινούνται και στα δύο ρεύματα να πρέπει να οπλιστούν με αρκετή υπομονή, καθώς η κυκλοφορία να διεξάγεται σημειωτόν.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, στο ρεύμα προς Κόρινθο αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Βουλιαγμένης προς Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης, στον Σκαραμαγκά και στον άξονα Εθνικής Αντίστασης – Καποδιστρίου, από τη Νέα Ιωνία προς το Χαλάνδρι, λόγω εργασιών.