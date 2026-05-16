Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τον άγριο καβγά σε ποντιακό γλέντι – Πετούσαν καρέκλες και φώναζαν «θα μας σκοτώσουν»

Περίπου 20 άτομα «πιάστηκαν στα χέρια» την ώρα ποντιακού γλεντιού στην Θεσσαλονίκη, όπου ο κόσμος πετούσε, μπουκάλια και καρέκλες με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε δύο προσαγωγές μετά τον καβγά.

Ο άγριος καβγάς σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (15.05.2026) σε ποντιακό γλέντι στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης με αυτόπτες μάρτυρες να έχουν τραβήξει βίντεο από τη στιγμή που δεκάδες παρευρισκόμενοι πετάνε αντικείμενα ο ένας στον άλλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων κατά τη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής.

Στη συνέχεια το επεισόδιο εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία ενεπλάκησαν περίπου 20 άτομα, ενώ ορισμένοι φέρεται να χρησιμοποίησαν γυάλινα μπουκάλια, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί.

Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το ThessPost.gr, οι εμπλεκόμενοι πετάνε πλαστικές καρέκλες, τραπέζια και άλλα αντικείμενα, ενώ ανταλλάσσουν κλωτσιές και μπουνιές, μετατρέποντας το γλέντι σε «πεδίο μάχης».

Κορίτσια που βρίσκονταν στο χώρο και διασκέδαζαν, ακούγονται στο βίντεο να φωνάζουν «θα μας σκοτώσουν» την ώρα που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο, προκειμένου να μην τραυματιστούν.

Η μαρτυρία νεαρής που βρισκόταν στο γλέντι

«Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ, είδα άτομα να σηκώνουν καρέκλες και τραπέζια και να τα χτυπάνε σε κεφάλια άλλων. Ένας άνδρας πήρε γυάλινο μπουκάλι και το βάρεσε στο μάτι ενός άλλου και άρχισε να αιμορραγεί.

Ένας άλλος ήταν μεθυσμένος και χτύπησε μια κοπέλα με μπουνιά, γι’αυτό και μπήκαν πολλά άτομα και άρχισαν να χτυπάνε αυτόν που έδωσε μπουνιά στην κοπέλα. Έπιαναν ο ένας το κεφάλι του άλλου και τα χτυπούσαν με τα γόνατά τους… ήταν σαν σφαγείο», αναφέρει νεαρή στο Thesspost.gr

Στο γλέντι βρίσκονταν μαθητές, μαθήτριες και οικογένειες με μικρά παιδιά που άρχισαν άρον – άρον να φεύγουν τη στιγμή της έντασης. «Είχε πολύ μικρά παιδιά, νέους και μεγάλους. Πρώτη φορά συμβαίνει περιστατικό τέτοιας έντασης σε ποντιακό γλέντι στην περιοχή μας», σημειώνει.

Ένας από τους τραυματίες, χτυπήθηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε δυο προσαγωγές, ενώ στη συνέχεια οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.