Νωρίτερα θα κλείνουν 4 σταθμοί του Μετρό από την Κυριακή λόγω εργασιών

Ο σταθμός «Αττική» θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά - Πειραιάς
Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό από την Κυριακή 17 Μαΐου, καθώς στο τμήμα «Σεπόλια – Μεταξουργείο» θα συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι αλλαγές στα δρομολόγια στο τμήμα «Σεπόλια – Μεταξουργείο» του Μετρό θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί «Σεπόλια», «Αττική», «Σταθμός Λαρίσης» και «Μεταξουργείο» για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Ο σταθμός «Αττική» θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Άγιος Αντώνιος» και «Ομόνοια – Ελληνικό».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:28,

από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30,

από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32,

από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33,

από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:31,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:34,

από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:36,

από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:37 και από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:39,

από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:41.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ19 «Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος:

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος – Στ. Μετρό Ομόνοια:

«ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), «ΠΕΡΟΚΕ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων» τονίζει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ.

