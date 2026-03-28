Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» στις 14:00 λόγω συλλαλητηρίου

Ρολά κατεβάζει σήμερα (28.03.2026) το μεσημέρι ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», λόγω αντιρατσιστικού – αντιπολεμικού συλλαλητηρίου.

Η ΣΤΑΣΥ ενημέρωσε το επιβατικό κοινό πως ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 14:00 με εντολή της ΕΛΑΣ.

Οι συρμοί θα περνούν από αυτόν χωρίς όμως να κάνουν στάση.

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 28/03 στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση», αναφέρει συγκεκριμένα η ΣΤΑΣΥ.